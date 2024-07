Langfristig und konservativ investieren: 2 Value-Aktien, die jetzt ein Kauf sein könnten!

Langfristiges und gleichzeitig konservatives Investieren scheint mir in letzter Zeit deutlich in die Defensive geraten zu sein. Dabei bietet dieser Investmentansatz viele Vorteile. Im Kern geht es um die Strategie rund um das Thema Value Investing, bei der der Fokus auf Aktien mit unterbewertetem Potenzial und soliden Fundamentaldaten liegt.

Ein solcher Ansatz erfordert Geduld und die Konzentration auf potenziell unterbewertete Aktien mit Burggraben, um nachhaltige Renditen zu erzielen. Die Definition von “unterbewertet” kann dabei sehr unterschiedlich und subjektiv sein.

Mit Philip Morris (WKN: A0NDBJ) und der Deutschen Telekom (WKN: 555750) könnten jedoch zwei vielversprechende Value-Aktien am Markt vorhanden sein, die derzeit als attraktive Kaufgelegenheiten gelten. Doch warum überzeugen diese Aktien langfristig und konservativ orientierte Anleger?

Philip Morris

Beginnen wir mit dem weltgrößten Tabakkonzern Philip Morris. Zugegeben, die Zukunftsaussichten für Zigaretten sind denkbar schlecht. Die Verbannung aus dem öffentlichen Raum macht den großen Tabakkonzernen zu schaffen, wobei Philip Morris aufgrund seiner stärkeren Fokussierung auf Schwellenländer in diesem Zusammenhang eine etwas bessere Perspektive besitzt als viele Wettbewerber.

Aber es gibt Hoffnung auf Besserung. Rauchfreie Alternativen wie Kautabak zum Beispiel oder Heat-Not-Burn-Produkte. Bei letzteren ist Philip Morris mit seiner IQOS-Plattform Marktführer. Nicht zu vergessen die E-Zigarette, die ebenfalls immer beliebter wird.

Langfristig sehe ich die Tabakhersteller nicht vom Markt verschwinden, sondern sich als Anbieter von rauchfreien Genussmitteln positionieren. Die Zahlen für das erste Quartal 2024 geben mir da Recht. Sie zeigen, dass das rauchfreie Geschäft bei Philip Morris bereits heute fast 40 % des Konzernumsatzes ausmacht – und dieses Geschäft um mehr als 20 Prozent wächst.

Auch das Geschäft mit Verbrennungszigaretten zeigt sich tendenziell robust. Im ersten Quartal 2024 wurde – dank kräftiger Preiserhöhungen – ein Umsatzplus von 3,5 % erzielt. Für das Gesamtjahr 2024 rechnet der Tabakkonzern mit einem organischen Umsatzwachstum zwischen 7 und 8,5 %. Das operative Ergebnis soll um 10 bis 12 % steigen.

An der Aktie gefällt mir vor allem die traditionell günstige Bewertung. So wird das Unternehmen mit einem erwarteten KGV von 16,2 gehandelt. Die erwartete Dividendenrendite liegt bei knapp über 5 % (Stand: 3.7.24, Morningstar).

Deutsche Telekom

Ähnlich günstig bewertet ist die Aktie der Deutschen Telekom. Der Ex-Monopolist aus Deutschland wird mit einem erwarteten KGV von gerade einmal 13,95 gehandelt. Die erwartete Dividendenrendite liegt bei 3,25 % (Stand: 3.7.24, Morningstar).

Im Vergleich zu den Wettbewerbern entspricht dies natürlich einer Prämie. Sie lässt sich aber leicht mit der branchenweiten Outperformance erklären.

So besitzen die Bonner eine Mehrheitsbeteiligung am weltweit erfolgreichsten Mobilfunkanbieter T-Mobile US (WKN: 555750). Und dort laufen die Geschäfte seit geraumer Zeit hervorragend.

Allein die Mehrheitsbeteiligung hat einen rechnerischen Wert von über 100 Mrd. US-Dollar, was bereits einen Großteil der Marktkapitalisierung der Bonner abdeckt. Das Europageschäft ist also zu einem Spottpreis zu haben. Und dieses entwickelte sich zuletzt im Vergleich zum US-Geschäft sichtbar besser.

Auch mittelfristig dürfte es für die T-Aktie weiter aufwärts gehen, zumindest wenn die Dynamik anhält. Einen Vorgeschmack darauf lieferte das erste Quartal 2024.

Hier konnte der Konzernumsatz zwar organisch nur um 1,6 % auf 27,9 Mrd. Euro gesteigert werden, dafür entwickelte sich der Konzernüberschuss mit einem Plus von 14,2 % auf 2,2 Mrd. Euro deutlich besser.

Glasfaser und Highspeed-Internet sollen in Zukunft für Wachstum sorgen. Die erst fünf Millionen Highspeed-Internet-Kunden in Amerika zeigen, dass hier noch viel Potenzial vorhanden sein könnte. Aber auch in Deutschland ist das Unternehmen mit 4,4 Millionen Magenta TV-Kunden und 737 Tausend Glasfaser-Kunden weiter auf Wachstumskurs. Die großen Zuwächse werden allerdings nach wie vor noch im Mobilfunk erzielt.

