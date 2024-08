DAX® - Der vierte Innenstab in Folge

Wie gestern bereits angekündigt, möchten wir den Monatsultimo nutzen, um mal wieder den Monatschart des DAX® auf den Prüfstand zu stellen. Mit einem Schlusskurs von 18.509 Punkten hat das Aktienbarometer im Juli ein Plus von 1,5 % erzielt, den Sprung über das März-Hoch bei 18.514 Punkten aber knapp verfehlt. Damit verblieben die deutschen Standardwerte auf der großen Zeitebene zum vierten Mal in Folge innerhalb der im März ausgebildeten Range. Eine Auflösung dieser Innenstäbe sollte für den nächsten Bewegungsimpuls sorgen. Der Ausbruch nach oben ist dabei zuletzt immer wieder gescheitert, was sich an den markanten Lunten zeigt, die der DAX® in den vergangenen drei Monaten ausgeprägt hat. Für einen wirklichen Befreiungsschlag muss der Monatsschlusskurs über dem März-Hoch liegen. Charttechnisch gilt eine solche Formation als trendbestätigend, was für eine Auflösung nach oben spricht. Nach dem mehrfachen Scheitern auf der Oberseite ist aber denkbar, dass zunächst noch einmal die Bären das Kommando übernehmen und das untere Range-Ende bei 17.619 Punkten ins Visier nehmen. Dann würde sich der seit März zu beobachtende Wechsel zwischen grünen und roten Monatskerzen auch im August fortsetzen.

DAX® (Monthly)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

