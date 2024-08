DAX® - Topformation abgeschlossen

Mit einem Kursrückgang von 441 Punkten oder 2,5 % hat der DAX® seinen am Vortag aufgestellten Minusrekord für das laufende Jahr am Freitag noch mal getoppt. Der Wochenverlust von 4,1 % bedeutet gleichzeitig den schwächsten Wert seit fast 17 Monaten. Durch diesen Einbruch ist die im Mai begonnene Seitwärtskonsolidierung nach unten aufgelöst und die Topformation abgeschlossen worden. Im Zuge dieses dynamischen Abschwungs haben die deutschen Standardwerte dann auch gleich die nächste Unterstützungszone bei 17.619/17.627 Punkten erreicht. Die droht zum Start der neuen Woche mit Blick auf die vorbörslichen Indikationen (um die 17.300 Punkte) aber ebenfalls zu brechen. Als nächste potenzielle Zielzone bietet sich dann der aktuell bei rund 17.057 Punkten verlaufende große Aufwärtstrend an. Vorher befindet sich bei 17.265 Punkten noch das 38,2 %-Retracement dieses Trends. Bei einer sich weiter ausdehnenden Korrektur rücken die alten Hochpunkte bei 17.003 und vor allem bei 16.529 und 16.290 Punkten in den Fokus. Passend zu dem aktuellen Kurseinbruch startete am Donnerstag eine saisonal schwierige Phase. August und September sind historisch betrachtet die eindeutig schwächsten Monate beim DAX®.

DAX® (Weekly)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

