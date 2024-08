DAX® - Erstes Stabilisierungsindiz

So einen Handelstag wie den gestrigen hat der DAX® gebraucht! Auf die beiden Abwärtskurslücken in Folge (obere Gapkanten bei 17.624 Punkten bzw. 18.070 Punkten) folgte gestern ein klassischer Innenstab. Die Kursaktivität der deutschen Standardwerte verblieb also innerhalb der Ausverkaufskerze vom Wochenbeginn. Die geringe Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs lässt zudem aus Sicht der Candlestickanalyse ein sog. „Kreisel-Muster“ entstehen. Per Saldo sind das weitere Indizien für unsere gestern geäußerte These, wonach die Bullen den Durchschnitt der letzten 200 Tage (akt. bei 17.425 Punkten) nicht kampflos aufgeben werden. Unter die Arme könnte dem DAX® zusätzlich auch der RSI greifen – nachdem der Oszillator am Vortag erstmals seit September 2022 in seine untere Extremzone eintauchte, hat er inzwischen den „Überverkauft-Bereich“ bereits wieder verlassen. Anders ausgedrückt: Der RSI liefert gerade ein neues Einstiegssignal. Eine Auflösung des jüngsten Innenstabes nach oben und danach ein Schließen des Abwärtsgaps vom Montag würden die eingeleitete DAX®-Stabilisierung zementieren.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

