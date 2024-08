Wann endet die Gegenbewegung? Airbnb | Disney | Super Micro | Rivian im Fokus

Die Gegenbewegung vom Dienstag setzt sich zum Opening der Wall Street fort. Die Bank of Japan betont, dass eine weitere Straffung der Geldpolitik im Umfeld eines volatilen Marktes nicht passieren wird. Der Yen verliert vs. dem Dollar entsprechend an Boden, was in Folge die Aktienmärkte stabilisiert. Gleichzeitig berichtet die Washington Post, dass Iran eines stärkeren Schlags gegen Israel aufgrund des hohen militärischen Drucks aus Washington zu überdenken scheint. Was die Berichtssaison an der Wall Street betrifft, bleibt das Bild gemischt bis leicht negativ. Wir sehen erneut Zeichen, dass die Konsumlaune der Verbraucher abkühlt, mit enttäuschenden Aussichten bei Airbnb. Das Management von Disney mahnt ebenfalls, dass der Gegenwind zunehmend könnte. Letztendlich wurden die Ertragsziele aber geschlagen, und die Ertragsaussichten angehoben. Super Micro zog nach den Zahlen zuerst um 15 Prozent an, um bei genauer Analyse unmittelbar danach um 12 Prozent einzubrechen. Der massive Einbruch der Margen wirkt sich belastend aus. Amgen und Rivian steht nach den Zahlen auch unter Druck. Dank solider Zahlen und Aussichten geht es bei insbesondere Fortinet und Shopify bergauf.



00:00 Intro

01:05 Japan | Geopolitik | Wirtschaft | Renditen

04:10 Berichtssaison uneinheitlich | Super Micro

06:20 Analysten zu Super Micro

08:50 Airbnb | Disney

13:55 Wynn | VF Corp | Rivian

15:40 Reddit | CVS Health

17:33 Shopify | Fortinet

19:30 CrowdStrike | Novo Nordisk

21:18 Amgen | Lululemon | Uber | Ulta Beauty u.a.

21:50 US Wahlen | Was signalisiert der Wettmarkt?



