DAX Aktuell: Diese Levels sollten Sie im Auge behalten!

Der DAX hat binnen einer Woche über 1000 Punkte verloren und über fünf Prozent eingebüßt. Der August gilt dabei noch als schlechtester Monats des Jahres – Wie geht es weiter?

Historisch gesehen gilt der August als der schwächste Monat des Jahres an den Aktienmärkten. In diesem Jahr kommen jedoch noch zusätzliche Belastungen hinzu: Schwache Konjunkturaussichten, geopolitische Unsicherheiten, und der bröckelnde Carry-Trade im japanischen Yen belasten die Märkte. Der deutsche Leitindex hat in der ersten Handelswoche des neuen Monats 1.039 Punkte verloren, was einem Rückgang von 5,69 % entspricht. Mit dem Bruch der 17.800-Punkte-Marke wurde ein wichtiges Warnsignal aktiviert, das den Aufwärtstrend zumindest kurzfristig gefährden könnte.