Dax-Widerstand: 17.660 17.700 Dax-Unterstützung: 17.200 17.000

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Einschätzung zum Dax lautete wie folgt:

... spätestens im Bereich 17.550 bis 17.650 Punkte wäre dann allerdings mit erneutem Verkaufsinteresse zu rechnen ...Die charttechnische Situation spricht tendenziell für einen weiteren Abwärtsschub Richtung 17.000 Punkte und tiefer in den kommenden Tagen und Wochen, entsprechend sind Erholungen in den Bereich 17.500/650 Punkte tendenziell als erneute Verkaufsgelegenheiten zu erachten.

Der Dax finalisierte gestern die avisierte Zwischenkorrektur und schloss die Eröffnungskurslücke vom vergangenen Montag. Das Tageshoch im XETRA-Dax lag bei 17.666 Punkte - marginal über der avisierten Zielzone im Bereich 17.550/650 Punkte.

Im Anschluss übernahmen die Bären nach einer schwachen Auktion von US-Staatsanleihen am Abend wieder das Kommando. Bis 22 Uhr verlor der Dax im nachbörslichen Handel über 200 Punkte vom Tageshoch. Heute morgen gibt es erste Stabilisierungsversuche der Käuferseite.

Dax-Ausblick:

Der Bereich um 17.650/670 Punkte lässt sich nun als kurzfristig relevante Widerstandszone auf der Oberseite definieren. So lange diese Zone nicht per Stundenschlusskurs überwunden werden kann, dominieren in den kommenden Stunden und Tagen die Abwärtsrisiken.

Erste Ziele einer möglichen neuen Verkaufswelle liegen im Bereich 17.200 Punkte, danach im Bereich um 16.950/999 Punkte - potenziell deutlich tiefer. Am Nachmittag sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA zu beachten (14:30 Uhr).

WERBUNG

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DJ52JN von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 08.08.2024), die K.o.-Schwelle liegt bei 15.536 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DFY73P von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 08.08.2024), die K.o.-Schwelle bei 18.995 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.