Der Leitindex Dax fällt am Montag marginal um 0,06 Prozent und geht somit fast unverändert aus dem Handel.

Nach dem jüngsten Kursrutsch sind nicht wenige Börsianer vorsichtig geworden. "Die allgemeine Nervosität und Unsicherheit bleibt weiter bestehen", schrieb Analyst Martin Utschneider von Finanzethos. Blinde Euphorie sei auch nach der jüngsten Erholung nicht angebracht, Anleger sollten sich nach wie vor gegen neuerliche Verluste absichern.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Montag minus 0,4 Prozent auf fiel 24.152 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es moderat nach oben.

Hannover Rück: Starke Geschäftszahlen

Zum Wochenauftakt ist die Agenda überschaubar. Mit Hannover Rück hat ein Dax-Titel die Quartalsbilanz veröffentlicht. Analysten sprachen von starken Geschäftszahlen des Rückversicherers. Der Aktienkurs stieg an der Dax-Spitze um 5,2 Prozent.

Das Unternehmen sieht sich nach einem besser als erwartet gelaufenen zweiten Quartal auf Kurs zu den Jahreszielen. Im zweiten Quartal stieg der Gewinn somit um mehr als ein Viertel auf 603 Millionen Euro, teilte der weltweit drittgrößte Rückversicherer am Montag in Hannover mit. Analysten hatten weniger auf dem Zettel. Für die üblicherweise schadensreichere zweite Jahreshälfte sieht Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz den Dax-Konzern "gut vorbereitet". Er bestätigte die Jahresziele, laut denen die Hannover Rück in diesem Jahr mit mindestens 2,1 Milliarden Euro ein Rekordergebnis einfahren will. Die Aktie legte deutlich zu.

RWE glänzt als Dax-Zweiter

RWE sichert sich mit einem Plus von 1,9 Prozent den zweiten Platz im Dax, gefolgt von der Rheinmetall. Eine neue Kaufempfehlung der Warburg Bank brachte den Anteilen ein Kursplus von einem Prozent ein, hier winkt ein Rekordhoch.

Die Puma-Aktien gaben um 0,06 Prozent nach. Nach endgültigen Quartalszahlen des Finanzdienstleisters Hypoport stieg der Aktienkurs des im SDax der Kleinwerte enthaltenen Titels um 4,4 Prozent. Hier wirkten sich bestätigte Jahresziele positiv aus.

(mit Material von dpa-AFX)