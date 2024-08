DAX® - Trend und GD200 entscheidend!

Nach der turbulenten Vorwoche gönnte sich der DAX® einen recht ruhigen Wochenauftakt – abzulesen an dem recht kleinen Körper der gestrigen Kerze. Dennoch riss die Serie von weißen Tageskerzen in Folge. Schließlich mussten die deutschen Standardwerte nach drei weißen wieder eine rote Tageskerze hinnehmen. Unter strategischen Gesichtspunkten helfen dem Aktienbarometer das jüngste Candlestickumkehrmuster in Form eines klassischen „Hammers“, die Rückeroberung der 200-Tages-Linie (akt. bei 17.483 Punkten) sowie das Schließen der Abwärtskurslücke vom vergangenen Montag. Charttechnisch am wichtigsten ist aber die neue Trendlinie (akt. bei 17.103 Punkten), welche sich mit Hilfe der Tiefpunkte von Herbst 2022 und 2023 konstruieren lässt und am vergangenen Montag punktgenau bestätigt wurde. Das Tief von Mitte Juni bei 17.951 Punkten bildet zusammen mit einer weiteren Abwärtskurslücke bei 17.918/18.070 Punkten unverändert das nächste Erholungsziel. Um diese Erholung nicht zu gefährden gilt es dagegen, die o. g. Glättung der letzten 200 Tage in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

