Deutschland: Gewinne zum Start

Gemilderte Rezessionssorgen in den USA dürften den Dax auch am Freitag in der Gewinnspur halten. Etwas weniger als eine Stunde vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit einem Plus gut 50 Punkten bei 18.240. Damit zeichnet sich ein positiver Ausklang einer starken Erholungswoche ab, in der der Leitindex gemessen an der aktuellen Indikation einen Zuwachs von bislang 2,8 Prozent verbucht hat.

Seine Monatsverluste hat er inzwischen größtenteils aufgeholt. Preis- und Inflationsdaten aus den USA hatten bereits zur Wochenmitte die Gemüter beruhigt und die Börsen weltweit gestützt. Starke US- Einzelhandelsumsätze festigten am Vortag den Eindruck, dass die Rezessionssorgen in den Vereinigten Staaten übertrieben gewesen sein könnten und die US-Notenbank Fed die Leitzinsen bald senken dürfte. Die starke Zahl der Einzelhandelsumsätze sei kein wasserfester Beweis für eine in nächster Zeit robuste US-Konjunktur, aber sie sei eine notwendige Bedingung für diese Sicht, sagte am Morgen der Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank.

Die US-Börsen haben am Donnerstag nochmals deutlich von nachlassenden Konjunktursorgen profitiert. Die wichtigsten Indizes knüpften an ihre jüngsten Gewinne an, nachdem Wirtschaftssignale und überzeugende Unternehmensberichte von Cisco Systems sowie Walmart für gute Stimmung sorgten.

Die Umsätze des US-Einzelhandels hatten im Juli stärker zugelegt als erwartet. Der Dow Jones Industrial gewann 1,39 Prozent auf 40.563,06 Punkte. Weite Teile des Kursrutsches von Anfang August hat der Leitindex damit wieder aufgeholt. Der marktbreite S&P 500 legte am Donnerstag um 1,61 Prozent auf 5.543,22 Zähler zu. Den größten Schwung gab es wie seit Tagen schon im technologielastigen Nasdaq 100, der 2,46 Prozent auf 19.490,15 Punkte gewann. Seit dem Tief vom Montag vergangener Woche hat er schon mehr als elf Prozent gewonnen.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 40.563 +1,39 Prozent S&P 500 5.543 +1,61 Prozent Nasdaq 17.594 +2,34 Prozent

Asien: Gewinne

Mit Rückenwind durch nachlassende Sorgen hinsichtlich der US-Konjunktur und von Kursgewinnen an der Wall Street haben die wichtigsten Börsen Asiens am Freitag zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um rund 3 Prozent. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 1,8 Prozent und der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte um 0,1 Prozent zu.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 37.909 +3,22 Prozent Hang Seng 17.109 -0,03 Prozent CSI 300 3.341 -0,02 Prozent

Renten:

Punkte/ Rendite Veränderung Bund-Future 134,32 +0,07 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,26 +0,01 Prozent 10-jährigen US-Anleihen 3,91 2- 0,03 Prozent

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0982 + 0,09 Prozent USD / JPY 148,95 -0,22 Prozent EUR / JPY 163,58 -0,13 Prozent

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 80,71 USD - 0,44 USD WTI 77,72 USD - 0,41 USD

Umstufungen von Aktien

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BROCKHAUS TECHNOLOGIES AUF 60 (45) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT THYSSENKRUPP NUCERA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 12 (16) EUR

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR CANCOM AUF 30 (31) EUR - 'HOLD'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 100 (92) EUR - 'OVERWEIGHT'

RBC SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 42 (47) EUR - 'SECTOR PERFORM'

RBC HEBT ZIEL FÜR WALMART AUF 80 (74) USD - 'OUTPERFORM'

BERENBERG SENKT NEL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 7 (8) NOK

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FLUTTER AUF 21500 (20700) PENCE - 'OVERWEIGHT'

PMORGAN SENKT KOJAMO AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 10,50 (11,80) EUR

Redaktion onvista/dpa-AFX