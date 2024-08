CSU reagiert zurückhaltend auf Asyl-Paket der Regierung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die CSU reagiert zurückhaltend auf das Asyl-Paket der Regierung.

"Ich fürchte, die Maßnahmen der Ampel gehen nicht weit genug", sagte der CSU-Rechtspolitiker Volker Ullrich am Donnerstag der Funke Mediengruppe. "Einige Dinge, wie etwa die Verschärfung des Waffenrechts, sind dabei wohl eher symbolischer Natur." Er räumte ein, die Beschlüsse seien der erste Schritt in die richtige Richtung. "Entscheidend wird sein, wie die Maßnahmen insgesamt wirken", sagte der Bundestagsabgeordnete. "Die massive illegale Migration in unser Land muss gestoppt werden." Kommende Woche will die Bundesregierung mit Union und Bundesländern die Vorschläge für eine restriktivere Asylpolitik besprechen.

(Bericht von Hans Busemann, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)