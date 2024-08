Börse am Morgen 30.08.2024

Nach dem Rekordhoch vom Vortag ist der Dax am Freitag mit kleinen Verlusten gestartet. Der deutsche Leitindex drehte nach einem schwächeren Auftakt ins Plus und notiert eine Stunde nach Handelsbeginn 9 Punkte oberhalb des gestrigen Schlusskurses.

Am Donnerstag war der Dax mit 18.936 Punkten über den Höchststand vom Mai geklettert und hatte sein Jahresplus auf knapp 13 Prozent ausgebaut. Auch die Bilanz des nun endenden August ist trotz des Kurseinbruchs zu Monatsbeginn klar positiv.

Die Skepsis unter den Anlegern bleibe aber hoch, schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Er verwies insbesondere auf weit unterdurchschnittliche Handelsumsätze bei Erreichen des Rekords. Es gebe aber auch kalendarische Gründe. "Die letzten vier September waren beim Dax negativ", so Altmann. "Bereits davor gab es im September häufig lange Verlustserien."

Größere Ausschläge bei den deutschen Einzelaktien gab es nicht am Freitagvormittag, mit einem Plus von 1,87 Prozent war der Immobilienwert Aroundtown bereits größter Gewinner im HDAX (Der HDAX setzt sich zusammen aus den Aktiengesellschaften, die in den drei Indizes DAX, MDAX und TecDAX gelistet sind), Aixtron mit einem Abschlag von 1,71 Prozent größter Verlierer.

Im Vorfeld der Inflationsdaten aus der Eurozone um 11 Uhr und der PCE-Kernrate aus den USA um 14:30 Uhr hielten sich die Anleger zurück.

Die PCE-Kernrate misst die Inflation ohne schwankende Preise für Energie und Lebensmittel. Sie ist wichtig für die Federal Reserve, weil sie ein stabileres Bild der zugrunde liegenden Inflation bietet, was für die Festlegung der Geldpolitik entscheidend ist.

(mit Material von dpa-AFX)