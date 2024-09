Einhell-Aktie: Power-X-Change-Plattform beflügelt!

Im ersten Halbjahr 2024 konnte Einhell (WKN: 565493) ein solides Wachstum verzeichnen, trotz der anhaltenden globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten. Der Konzern steigerte seinen Umsatz um 9,6 % auf 576,2 Mio. Euro im Vergleich zu 525,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Besonders hervorzuheben ist der wachsende Anteil der Power X-Change Plattform, die mittlerweile 51 % des Gesamtumsatzes ausmacht, ein deutlicher Anstieg gegenüber 46 % im Vorjahr. Das langfristige Ziel liegt hier bei 75 %.

Einhell verdient mehr

Das Ergebnis vor Steuern (EBT) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 13,1 % auf 50,1 Mio. Euro, was eine deutliche Verbesserung der operativen Effizienz widerspiegelt. Auch das EBIT legte um 10 % auf 52,6 Mio. Euro zu. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich von 42,8 auf 46,3 %. Bemerkenswert ist auch der signifikante Rückgang der Nettoverschuldung von 156,1 auf 16,6 Mio. Euro, was auf eine effektive Schuldenreduktion und ein starkes Cashflow-Management hinweist.

Die Umsatzentwicklung in den verschiedenen geografischen Segmenten zeigt ein gemischtes Bild:

DACH: Hier konnte der Umsatz um 7,7 % auf 244,6 Mio. Euro gesteigert werden. Der Anteil der Power X-Change Produkte wuchs in Österreich auf beeindruckende 79 %.

In Westeuropa Segment blieb der Umsatz leicht hinter dem Vorjahr zurück, sank um 2,5 % auf 100,3 Mio. Euro. Dennoch konnte das Ergebnis vor Ertragsteuern in diesem Segment gesteigert werden.

In Osteuropa zeigte Einhell eine starke Leistung mit einem Umsatzanstieg von 23,4 % auf 62,8 Mio. Euro, getrieben durch deutliche Zuwächse in der Türkei, Kroatien und Polen.

Übersee und andere Länder: Hier stieg der Umsatz um 11,3 % auf 137,1 Mio. Euro, wobei besonders die australische Tochtergesellschaft Einhell Australia (vormals Ozito) einen Umsatzanstieg von 20 % verzeichnete.

Das Einhell-Management bleibt überzeugend

Die Vorstandsmitglieder erhalten gemeinsam etwa 5 % der Aktien, was ein starkes Zeichen für das Vertrauen in die eigene Führung und die langfristige Ausrichtung des Unternehmens ist. Man setzt weiterhin auf den Baumarkt als wichtigsten Vertriebskanal, obwohl dessen Anteil mit 52 % rückläufig ist, während der E-Commerce-Bereich stark wächst und mittlerweile 28 % des Umsatzes ausmacht.

Parallel dazu arbeitet das Management an der Reduzierung der Abhängigkeit von China und bereitet den Markteintritt in den USA, dem weltweit größten DIY-Markt, vor, wobei das Management eine strategische Lösung über kurzfristige Marktreaktionen priorisiert. Trotz hoher Bestände, die monatlich neu bewertet werden, zeigt die Bilanz von Einhell eine nahezu schuldenfreie Position, was das Unternehmen für zukünftige Investitionen und Wachstum optimal aufstellt.

Einhell hat im ersten Halbjahr 2024 Investitionen in Höhe von 8 Mio. Euro getätigt, wobei der Fokus auf der Verbesserung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie der Entwicklung neuer Produkte lag. Besonders hervorzuheben ist der fortschreitende Aufbau einer eigenen Akkuproduktion in Ungarn, die im zweiten Halbjahr 2024 beginnen soll. Diese Investition ist Teil der Strategie, die Abhängigkeit von externen Lieferanten zu reduzieren und die Kontrolle über die Lieferkette zu stärken.

Prognose von Einhell erneut bestätigt

Für das Gesamtjahr 2024 hält der Vorstand an seiner Prognose fest, mit einem erwarteten Umsatz von 1,03 Mrd. Euro (+6 % zum Vorjahr) und einer operativen Marge von ca. 8 %. Der Fokus soll weiterhin auf der Expansion der Power X-Change Plattform, der Stärkung der Marke und der internationalen Expansion liegen.

Wo liegen die größten Chancen?

Die Expansion in neue Märkte, insbesondere die geplante Erschließung des US-Marktes, bietet erhebliche Wachstumspotenziale. Die Akquisitionen in Thailand und die geplanten Aktivitäten in den USA könnten mittel- bis langfristig zu einem substanziellen Umsatzwachstum führen.

Das Unternehmen hat seine Dividendenpolitik stabil gehalten, was Investoren eine verlässliche Einkommensquelle bietet. Die angekündigte Dividende von 2,90 Euro je Vorzugsaktie und 2,84 Euro je Stammaktie ist ein starkes Signal für das Vertrauen des Managements in die zukünftige Geschäftsentwicklung.

Wo liegen die größten Risiken?

Die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich Inflation und schwankender Konsumnachfrage, stellen ein anhaltendes Risiko dar. Diese Faktoren können die Verkaufszahlen und die Profitabilität von Einhell direkt beeinflussen.

Die Integration neuer Unternehmen in das bestehende Netzwerk birgt Risiken, einschließlich kultureller und operationeller Herausforderungen. Die erfolgreiche Eingliederung der Akquisitionen in Thailand und die Expansion in die USA erfordern sorgfältige Planung.

Obwohl Einhell Schritte unternimmt, um seine Lieferkette breiter aufzustellen und zu stärken, könnten weiterhin Störungen auftreten, insbesondere durch globale Ereignisse wie Handelskonflikte oder Pandemien. Diese könnten die Produktionskapazitäten und Lieferzeiten beeinträchtigen.

Offenlegung: Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Einhell.

