DAX® - Diese Unterstützungen sind jetzt wichtig!

Kaum ist der September da, ist es mit der stetigen DAX®-Aufwärtsbewegung der letzten Wochen vorbei. Zwar starteten die deutschen Standardwerte erneut mit einem neuen Allzeithoch (18.991 Punkte), doch der Respekt vor der runden 19.000er-Marke war zu groß. In der Konsequenz wurde das Rekordlevel über den gesamten Handelstag hinweg abverkauft, sodass auf Tagesbasis ein „bearish engulfing“ entsteht. Die strategischen Katalysatoren in Form der jüngsten Einstiegssignale auf Point & Figure-Basis sowie die im eigentlichen Chartverlauf vorliegende „V-Umkehr“ bleiben davon zwar unberührt. Dennoch wollen wir uns heute – passend zum Risikofaktor „Saisonalität“ und zum o. g. negativen Kerzenmuster – etwas intensiver als zuletzt mit der Risikoseite beschäftigen, zumal der DAX® heute deutlich schwächer in den Handel starten dürfte. Ein erster wichtiger „support“ wird durch die Nackenlinie der angeführten V-Formation bei 18.564 Punkten definiert. Danach markiert die 50-Tages-Linie (akt. bei 18.309 Punkten) den nächsten Rückzugsbereich, ehe die Aufwärtskurslücke von Mitte August bei 18.227/18.198 Punkten wieder in den Mittelpunkt rückt.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

