GNW-Adhoc: Immer mehr Agrarprodukte aus Guizhou finden in der SVZ Hongkong Anklang

^GUIYANG, China, Sept. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Landwirtschaft hat sich

zu einem der wichtigsten Kooperationsfelder zwischen der südwestchinesischen Provinz Guizhou und der Sonderverwaltungszone (SVZ) Hongkong entwickelt. Im August fand im Hong Kong Convention and Exhibition Centre eine Reihe von Werbeaktivitäten statt, die vom Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten sowie vom Handelsministerium in Guizhou veranstaltet wurden. Dies war das achte Jahr, in dem Guizhou an der Hong Kong Food Trade Expo und der Hong Kong International Tea Fair teilnahm, in der Hoffnung, den internationalen Markt mit Hilfe der SVZ Hongkong weiter ausbauen zu können. Die Organisatoren luden 32 landwirtschaftliche Betriebe aus Guizhou ein, um auf der Messe landwirtschaftliche Ausstellungen und ihre Marke zu präsentieren. Guizhou zeichnet sich durch eine gute ökologische Umgebung aus und hat nährstoffreiche und reine grüne Agrarprodukte produziert, darunter Matcha, Jobstaler und Gastrodia elata. Dank der Ressourcenverfügbarkeit hat Guizhou acht bedeutende landwirtschaftliche Industriecluster für Chilischoten, Speisepilze, Rindfleisch, chinesische Heilkräuter, grünen Tee und Masthähnchen aufgebaut. Derzeit liegen die Gesamtanbauflächen für Teeblätter, Chilischoten und Roxburgh- Rosen stabil bei 7 Mio. Mu (ca. 466.667 Hektar), 5 Mio. Mu und 2,1 Mio. Mu und sind damit die größten des Landes. Im Jahr 2023 überstiegen die Matcha-Verkäufe im Kreis Jiangkou 1.000 Tonnen, mit einem Gesamtwert der Produktion von 200 Mio. Yuan (etwa 28,2 Mio. US-Dollar). Quelle: Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten der Provinz Guizhou Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/89ad1de0-ba90- 4e7b-857c-8c4be9825020 °