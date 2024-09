Entwurf - Bürgergeld 24 Euro zu hoch - Heil für Nullrunde

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Das Bürgergeld von monatlich 563 Euro müsste im kommenden Jahr nach dem gesetzlich festgelegten Berechnungsmodus eigentlich um 24 Euro verringert werden.

Das geht aus einem Reuters am Mittwoch vorliegenden Entwurf der Verordnung von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zur jährlichen Anpassung der Regelsätze hervor. Vor einer Kürzung schütze die Bürgergeldbezieher aber eine Besitzschutzregelung, heißt es in dem Entwurf. Stattdessen soll es für die rund 5,5 Millionen Erwachsenen und Kinder im Bürgergeld für 2025 eine Nullrunde geben und damit bei unveränderten Beträgen bleiben, wie Arbeitsminister Heil in einem RTL-Interview ankündigte.

Die monatlichen Zahlungen waren 2024 um mehr als zwölf Prozent gestiegen. Alleinlebende Erwachsene erhalten 563 Euro zum Lebensunterhalt, Partner und Kinder etwas weniger. Im Nachhinein wurde deutlich, dass die Erhöhung zu hoch ausfiel, weil die Entwicklung der Inflation überschätzt wurde. Die Nullrunde hatte sich bereits Ende vorigen Jahres abgezeichnet.

VERORDNUNG: RECHENWEG FÜHRT ZU 539 EURO

In die Anpassung der Regelleistungen fließen Inflation und Lohnentwicklung ein. Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Inflation des Vorjahres, einer vorläufigen Preisentwicklung für 2024 und der Lohnsteigerungen müsste die monatliche Zahlung 2025 bei 539 Euro statt 563 Euro liegen, wie aus dem Entwurf der Verordnung hervorgeht. "Aus der Fortschreibung der Regelbedarfsstufen mit diesen Veränderungsraten ergeben sich Eurobeträge, die unterhalb denen des Jahres 2024 liegen", heißt es darin. "Deshalb ist § 28a Absatz 5 SGB XII (Besitzschutzregelung) anzuwenden, wonach die Eurobeträge des Jahres 2024 auch im Jahr 2025 unverändert weitergelten."

Heil begründete die Nullrunde mit dem vorgegebenen Verfahren. Die Inflation sei kräftig zurückgegangen auf zuletzt 1,9 Prozent, sagte Heil. "Und deshalb ist das, was die Zahlen hergeben und der Rechtsmechanismus so, dass, wie prognostiziert, es zum 1. Januar keine Bürgergelderhöhung gibt. Und das ist auch richtig so."

In der Ampel-Koalition könnte Heils Entscheidung zu neuen Debatten führen. FDP-Fraktionschef Christian Dürr hatte bereits eine Gesetzesänderung gefordert, um die Zahlungen zu kürzen.

