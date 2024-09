US-Exporte wachsen langsamer - Handelsdefizit steigt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Das Wachstum der US-Exporte hat sich im Juli verlangsamt.

Die Ausfuhren legten um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat zu, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Im Juni hatte es noch zu einem Plus von 1,7 Prozent gereicht. Die Importe wuchsen dagegen mit 2,1 Prozent deutlich schneller als im Vormonat mit 0,6 Prozent. Womöglich habe viele Unternehmen aus Sorge vor angekündigten Strafzöllen auf chinesische Waren wie Elektrofahrzeuge, Batterien und Solarprodukte ihre Käufe vorgezogen.

Dadurch erhöhte sich das chronische Defizit in der US-Handelsbilanz. Die Importe übertrafen die Exporte im Juli um 78,8 Milliarden Dollar. Das sind 7,9 Prozent mehr als im Vormonat.

Der Außenhandel hat in den vergangenen zwei Quartalen das Wachstum der weltgrößten Volkswirtschaft gebremst. Trotzdem reichte es im Frühjahr zu einem auf das Jahr hochgerechneten Plus von 3,0 Prozent. Für das zu Ende gehende Sommerquartal rechnen Ökonomen derzeit mit einer Verlangsamung auf 2,7 Prozent.

(Bericht von Lucia Mutikani, geschrieben von Rene Wagner; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)