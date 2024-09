DAX® - Abruptes Ende des Laufs der letzten Wochen

Auf das „bearish engulfing“ vom Vortag folgte gestern beim DAX® die befürchtete Abwärtskurslücke bei 18.728/18.648 Punkten. Nach der dynamischen Rally seit dem 5. August um in der Spitze fast 2.000 Zähler und einem Scheitern an der runden 19.000er-Marke entsteht der Eindruck einer charttechnischen „Abrisskante“. Vor diesem Hintergrund scheint zunächst Vorsicht angebracht. Immerhin konnten die deutschen Standardwerte im weiteren Handelsverlauf einen Teilerfolg verbuchen. Als solchen werten wir das Verteidigen des Julihochs bei 18.564 Punkten. Dieses Level markiert gleichzeitig die Nackenlinie der im August ausgeprägten „V-Formation“. Da dieses Umkehrmuster zuletzt ein Kernargument darstellte, würde ein Rebreak dieser Marke u. E. für eine Ausdehnung der jüngsten Verschnaufpause sprechen. Die 50-Tages-Linie (akt. bei 18.318 Punkten) bzw. die Aufwärtskurslücke von Mitte August bei 18.227/18.198 Punkten markieren dann die nächsten Unterstützungen. Das Sentiment hat sich dabei etwas abgekühlt. Laut der aktuellen Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) ist der Anteil der Bullen unter den US-Privatanlegern von über 51 % auf 45,3 % gesunken.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

