Europas Anleger lassen jüngsten Rücksetzer hinter sich

Frankfurt (Reuters) - Nach den zuletzt hochgekochten Konjunktursorgen haben sich die europäischen Aktienmärkte zum Wochenstart wieder stabilisiert.

Der Dax schob sich in der Spitze um knapp ein Prozent auf bis zu 18.459 Punkte vor. Auch der EuroStoxx50-Index legte am Montag um ein Prozent auf bis zu 4788 Zähler zu. Das Rätseln über die Lage der US-Wirtschaft nach den jüngsten Arbeitsmarktdaten hatte zum Wochenschluss auf beiden Seiten des Atlantiks die Börsen belastet.

"Auf dem Börsenparkett geht die Angst um, die erwartete Zinssenkung der Federal Reserve in der kommenden Woche könnte zu spät kommen, um eine stärkere Abkühlung der US-Wirtschaft noch zu verhindern", konstatierte Jürgen Molnar, Stratege beim Broker RoboMarkets. Wie schnell der deutsche Aktienindex kurz vor der 19.000er-Marke in der Vorwoche wieder nach unten abgedreht sei, lasse aufhorchen. "Das Vertrauen gegenüber Aktien hat spürbar nachgelassen", kommentierte auch Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners.

Gegenwind kam zum Wochenanfang auch aus China. Zwar stiegen die Verbraucherpreise wegen teurer Lebensmittel so stark an wie seit sechs Monaten nicht mehr. Im Gegensatz zu anderen Ländern, sei die Inflation in der Volksrepublik aber weiter sehr niedrig, konstatierte Commerzbank-Analyst Volkmar Baur. "In dieser Entwicklung spiegelt sich die schwache Binnennachfrage in China wider, die auch weiterhin das Wachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt belastet." Gleichzeitig verschärfte sich die Deflation bei den Erzeugerpreisen, da die Regierung in Peking weiter versucht, die Binnennachfrage anzukurbeln.

ADIDAS HINKT HINTERHER - ENTAIN IM AUFWIND

Schwächere Aussichten in China sowie die Unsicherheiten in den USA führten die Analysten von Barclays auch als Gründe für eine Herabstufung von Adidas an. Die Experten setzten den Titel auf "equal weight" von zuvor "overweight" und stutzten das Kursziel auf 215 Euro von zuvor 254 Euro. Anleger reagierten verschnupft und warfen den Titel aus ihren Depots. Mit einem Kursminus von bis zu 4,7 Prozent war Adidas auf dem Weg zum höchsten Tagesverlust seit sieben Monaten.

Eine Herabstufung machte auch Kion zu schaffen. Die Aktien des Gabelstaplerbauers fielen um bis zu drei Prozent, nachdem die Analysten der Citi-Bank die Titel auf "neutral" von zuvor "buy" herabgestuft und vor einem schleppenden Wachstum im Heimatmarkt in der nahen Zukunft gewarnt haben.

Ein besser ausgefallener Start in die zweite Jahreshälfte als erwartet ließ Anleger dagegen auf Entain setzen. Die Aktien des britischen Anbieters von Sportwetten und Glücksspielen zogen in London um rund neun Prozent an. Wetten auf beliebte Sportereignisse wie die Fußball-Europameisterschaft und das Tennisturnier in Wimbledon hätten das Wachstum der Online-Einnahmen angetrieben. Das Plus bei Entain beflügelte zudem den Reise- und Freizeit-Index, der mit einem Plus von 1,8 Prozent andere Branchen-Indizes hinter sich ließ.

Nach der schwächsten Woche seit fast zwei Monaten erholten sich auch europäische Technologiewerte wieder. Der entsprechende Branchenindex zog um bis zu 1,6 Prozent an. Mit Spannung warteten Anleger zudem auf die alljährliche Firmenpräsentation von Apple, bei der voraussichtlich die neueste Smartphone-Generation vorgestellt wird. Für die Börse sei dies ein Termin, an dem Analysten und Investoren die Zukunftsfantasie für Umsätze, Gewinne und nicht zuletzt für den Aktienkurs ableiten wollten, sagte Stratege Molnar.

