ANALYSE-FLASH: UBS senkt Deutsche Telekom auf 'Neutral' - Ziel weiter 28 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktien der Deutschen Telekom bei einem unveränderten Kursziel von 28 Euro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Nach plus 30 Prozent Kursplus in zwölf Monaten und einer Verdopplung in vier Jahren sei es Zeit für eine Pause, schrieb Analyst Polo Tang in seinem am Dienstag veröffentlichten Kommentar. Die T-Aktie bleibe aber ein Qualitätswert mit Defensivqualitäten und solider Anlegerrendite./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2024 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------