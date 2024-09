Thyssenkrupp und Stahltocher geben Gutachten in Auftrag

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Duisburg (Reuters) - Der Industriekonzern Thyssenkrupp und seine Stahltochter wollen nach dem Streit der vergangenen Wochen wieder an einem Strang ziehen.

Die Unternehmen hätten gemeinsam Gutachten in Auftrag gegeben, die den Finanzbedarf der vor dem Abschied stehenden Stahltochter ermitteln sollen, teilte Thyssenkrupp Steel Europe am Montag mit. "Zur Überprüfung der langfristigen Fortführungsperspektive von Thyssenkrupp Steel haben wir gemeinsam mit der Thyssenkrupp AG ein sogenanntes IDW S 6-Gutachten in Auftrag geben", sagte der Sprecher des Vorstands von Thyssenkrupp Steel Europe, Dennis Grimm, am Rande des Stahlgipfels in Duisburg. Ergebnisses würden Anfang 2025 erwartet.

Das Gutachten werde wichtige Erkenntnisse für die weitere Planung und Finanzierung der Stahlsparte liefern, die in den Entscheidungsprozess zur Neuaufstellung mit einfließen, erklärte Grimm. In diesem Zusammenhang sei auch ein weiteres Gutachten mit beauftragt worden, das die kurzfristige Fortführungsfähigkeit des Unternehmens bewerte. Es betrachte dabei einen Zeitraum von zwölf bis 24 Monaten.

