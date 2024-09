DAX® - "inside day" als Taktgeber

Gestern ist der DAX® ruhig in die neue Handelswoche gestartet. Festmachen können Anlegerinnen und Anleger diese These an einer Hoch-Tief-Spanne von weniger als 75 Punkten. Charttechnisch verblieb das Aktienbarometer zudem innerhalb der Handelsspanne vom vergangenen Freitag, wodurch ein klassischer Innenstab entsteht. Dank der Rückeroberung der 50-Tages-Linie (akt. bei 18.340 Punkten) sowie dem „swing low“ der vergangenen Woche (18.209 Punkte) überwiegen dennoch die positiven Rahmenbedingungen. Auf der Oberseite stellt die verbliebene Abwärtskurslücke vom 4. September (obere Gapkante bei 18.728 Punkten) den nächsten Widerstand dar, ehe die historischen Rekordstände bei 18.893/18.991 Punkten wieder in den Mittelpunkt rücken. Ein Anstieg über das Hoch vom Freitag (18.722 Punkte), welches den beschriebenen „inside day“ nach oben auflösen würde, liefert möglicherweise den Startschuss für einen Anlauf auf die bisherigen Allzeithochs. Auf der Unterseite können Investorinnen und Investoren dagegen die o. g. 50-Tages-Glättung als kurzfristige Absicherung heranziehen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.