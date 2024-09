Börse am Morgen 20.09.2024

Nach seinem neuerlichen Rekord am Vortag hat der Dax erst einmal durchgeschnauft. Belastet von einer Gewinnwarnung von Mercedes-Benz gab der deutsche Leitindex am Freitag um 0,88 Prozent auf 18.835 Punkte nach.

Noch gestern hatte der Index ein neues Allzeithoch nördlich der 19.000-Punkte-Marke erreichen können. Von der gestrigen Euphorie ist allerdings heute nichts mehr zu sehen.

Gewinnwarnung belastet Mercedes-Benz

Mit einem Abschlag von knapp sieben Prozent waren die Titel von Mercedes-Benz am Freitagmorgen der größte Verlierer im deutschen Leitindex. Die Bewertungen in der Autobranche spiegelten zwar bereits gewisse Anlegerskepsis wider, kommentierte Analyst George Galliers von Goldman Sachs. Das Ausmaß der Zielsenkung dürfte aber überraschen, nachdem die Stuttgarter Ende Juli noch halbwegs zuversichtlich gewesen seien. In Gesprächen mit Investoren zeige sich zunehmende Sorge über China, wo deutsche Autobauer mit ihren Gewinnen wohl inzwischen im Abwärtstrend gefangen seien.

Die Gewinnwarnung bei Mercedes zog andere Autotitel mit in den Keller. Porsche war nach Infineon drittschwächster wert im deutschen Leitindex mit einem Abschlag von über vier Prozent. (mit Material von dpa-AFX)