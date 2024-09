DAX Wochenausblick: ifo-Index und US-Preisdaten im Fokus

Nach der Fed-Notenbanksitzung aus der vergangenen Handelswoche dürfte der Fokus in den kommenden fünf Tagen neben der Veröffentlichung neuer US-Preisdaten auf einigen Reden zahlreicher Fed-Vertreter liegen. Auch der vielerorts beachtete ifo-Geschäftsklimaindex dürfte auf Interesse stoßen.

Euphorie über Zinssenkung in den USA ebbt etwas ab

Erstmals seit März 2020 hatte die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) am vergangenen Mittwochabend um 50 Basispunkte an den berüchtigten Zinsschrauben nach unten gedreht und das Zinsniveau auf eine Spanne von 4,75 bis 5,00 Prozent angepasst.

Von der Euphorie der jüngsten Zinssenkung ist zu Wochenbeginn allerdings weniger zu sehen. Insbesondere die Kommentare durch zahlreiche Fed-Vertreter gilt es in diesem Zusammenhang nach geldpolitischen Hinweisen abzuklopfen.