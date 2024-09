Dax-Widerstand: 19.050 19.080 Dax-Unterstützung 18.700 18.400

Dax-Rückblick:

Der Dax baute die gestern begonnene Erholungsbewegung zeitlich und preislich weiter aus. Heute Morgen startete der Index mit einer größeren Aufwärtskurslücke in den Handelstag und kletterte im Anschluss im Verlauf des Vormittags zeitweise zurück über die 19.000-Punkte-Marke, ein neues Allzeithoch gelang jedoch nicht.

Dax-Ausblick:

Mit der heutigen Performance am Vormittag wurde die Abwärtskurslücke vom vergangenen Freitag wieder geschlossen, allerdings wurde damit auch eine neue Kurslücke generiert. Im Bereich des Allzeithochs aus der Vorwoche um 19.040/50 Punkte ist nun zunächst wieder mit technisch bedingter Gegenwehr der Verkäuferseite zu rechnen.

Neue prozyklisch bullische Signale bringt erst ein Ausbruch auf ein neues Allzeithoch per Stundenschlusskurs. Bis dahin kann ein erneuter Abtaucher Richtung des gestrigen Schlusskurses im mittleren 18.800er-Bereich nicht ausgeschlossen werden. Das Zünglein an der Waage wird - wie so oft - die Performance an der Wall Street am heutigen Nachmittag werden.