EQS-Adhoc: NEON EQUITY AG plant mit Erwerb der First Move! AG im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung den Einstieg in die automatisierte Park- und Parkhaustechnologie

NEON EQUITY AG plant mit Erwerb der First Move! AG im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung den Einstieg in die automatisierte Park- und Parkhaustechnologie



27.09.2024 / 11:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER SONSTIGER LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

NEON EQUITY AG plant mit Erwerb der First Move! AG im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung den Einstieg in die automatisierte Park- und Parkhaustechnologie

Außerordentliche Hauptversammlung der NEON EQUITY soll über Sachkapitalerhöhung und Umfirmierung in „DN Deutsche Nachhaltigkeit AG“ entscheiden

Frankfurt am Main, 27. September 2024 – Der Vorstand der NEON EQUITY AG („NEON EQUITY“, ISIN DE000A3DW408) hat heute entschieden eine außerordentliche Hauptversammlung der NEON EQUITY einzuberufen und dieser die Beschlussfassung über den Erwerb von 88 % der Aktien an der Schweizer First Move! AG („First Move“) im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre vorzuschlagen („Transaktion“).

First Move verfügt über eine patentierte Park- und Parkhaustechnologie, die eine Erhöhung der Flächenproduktivität der Parkhausfläche um über 100% gegenüber einem herkömmlichen Parkhaus erreicht. Durch die – auch für die Nachrüstung geeignete Lösung – werden der Schadstoffausstoß und der Flächenbedarf deutlich reduziert und die Kapazitäten zur Aufladung von Elektrofahrzeugen zudem deutlich erhöht. Der Vorstand sieht die Möglichkeit, die NEON EQUITY mit diesem Geschäftsmodell mittelfristig zu einem führenden Akteur in dem stark wachsenden Markt für „automatisiertes Parken“ zu entwickeln. Mit der strategischen Fokussierung ihres Geschäftsmodells auf nachhaltige Investments einhergehen soll die Umfirmierung der NEON EQUITY in „DN Deutsche Nachhaltigkeit AG“.

Der Beschlussfassung unmittelbar vorausgegangen ist die Verständigung mit den Aktionären der First Move über die wesentlichen Eckpunkte und die Durchführung der Transaktion. Die als Sacheinlage einzubringende Beteiligung im Umfang von 88 % der Aktien der First Move hält derzeit die SP 1 Equity GmbH, Frankfurt am Main („SP 1“), die zugleich als Großaktionärin mit mehr als 25 % an der NEON EQUITY beteiligt ist.

Die angestrebte Sachkapitalerhöhung soll gegen Gewährung von 30.000.000 neuer NEON EQUITY-Aktien an die SP 1 erfolgen. Das Austauschverhältnis soll ca. 340.909:1 betragen, d.h. für je eine Aktie der First Move soll die SP 1 rd. 340.909 neue NEON EQUITY-Aktien erhalten. Dem Austauschverhältnis zugrunde liegt zum einen eine gutachterlich ermittelte Bewertung der First Move in Höhe von rd. EUR 118,8 Mio., wobei sich mit der SP1 der First Move auf einen darunter liegenden Bewertungsansatz für die Transaktion von EUR 89,1 Mio. verständigt werden konnte. Zum anderen liegt dem Austauschverhältnis eine Bewertung der neuen NEON EQUITY-Aktien von EUR 2,50 zugrunde, d. h. ein Aufschlag von rund 58% Prozent auf den gestrigen Schlusskurs der NEON EQUITY-Aktien im XETRA-Handel.

Die Durchführung der auf der ordentlichen Hauptversammlung der NEON EQUITY am 28. Mai 2024 unter Tagesordnungspunkt 12 und 13 beschlossenen Kapitalherabsetzungen ist aufgrund einer Anfechtungsklage unsicher. Sollte die Sachkapitalerhöhung durch die außerordentliche Hauptversammlung der NEON EQUITY beschlossen werden, hätten sich die vorgenannten Kapitalherabsetzungen erledigt.

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über NEON EQUITY

Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende Impact-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.

Sprache: Deutsch Unternehmen: NEON EQUITY AG Mörfelder Landstraße 277 60598 Frankfurt Deutschland E-Mail: info@neon-equity.com ISIN: DE000A3DW408, DE000A383C76 WKN: A3DW40 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München

