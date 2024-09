Geschäftsklima in Euro-Zone trübt sich im September leicht ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Das Geschäftsklima im Euroraum hat sich leicht eingetrübt.

Das Stimmungsbarometer sank im September um 0,3 Punkte auf 96,2 Zähler, wie aus am Freitag veröffentlichten Daten der EU-Kommission hervorgeht. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte hatten mit einem Wert von 96,5 gerechnet, nach revidiert 96,5 Zählern im August. Zunächst war von 96,6 Punkten die Rede gewesen.

In Deutschland hatte sich das vom Münchner Ifo-Institut ermittelte Geschäftsklima im September das vierte Mal in Folge eingetrübt: "Die deutsche Wirtschaft gerät immer stärker unter Druck", sagte dazu Ifo-Präsident Clemens Fuest. Auch in der Euro-Zone geht es konjunkturell bergab, wie aus der Einkaufsmanagerumfrage des Finanzdienstleisters S&P Global herauszulesen ist.

