Hurrikan Helene nimmt Kurs auf US-Bundesstaat Florida

(Reuters) - Im Golf von Mexiko nimmt Hurrikan Helene Kurs auf den US-Bundesstaat Florida.

Meteorologen des Nationalen Hurrikanzentrums erwarten, dass der Wirbelsturm der Kategorie vier am späten Abend (Ortszeit) auf Land trifft. Anwohner in den betroffenen Gebieten an der Westküste Floridas wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen und die Evakuierungsauflagen zu befolgen. "Sie haben Zeit, sich in einen Schutzraum zu begeben, aber Sie müssen es jetzt tun", sagte Floridas Gouverneur Ron DeSantis in einer Pressekonferenz den Bewohnern im Norden Floridas. "Jede Minute, die verstreicht, bringt uns näher an Bedingungen heran, die einfach zu gefährlich sind, um sie zu meistern." Der Direktor des Hurrikanzentrums, Michael Brennan, sagte in einer Videokonferenz, die Flutwelle könne an einigen Stellen bis zu 6,1 Meter hoch werden, so hoch wie ein zweistöckiges Haus. Die Flughäfen in Tampa, Tallahassee und St. Petersburg stellten am Donnerstag vorsorglich ihren Betrieb ein.

