IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. gibt strategischen Erwerb des Projekts Brown Lake bekannt

Vancouver, BC - 26. September 2024 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC) (das Unternehmen oder Mustang Energy) freut sich bekannt zu geben, dass es mit Datum 25. September 2024 eine Vereinbarung über den Erwerb eines Mineralkonzessionsgebiets (die Erwerbsvereinbarung) mit Standard Uranium (Saskatchewan) Ltd. (Standard Uranium), einer nicht abhängigen Partei, eingegangen ist. Laut der Erwerbsvereinbarung hat das Unternehmen zugestimmt, eine Beteiligung von 90 % am Projekt Brown Lake, welches in der kanadischen Provinz Saskatchewan liegt (das Konzessionsgebiet) und sich im Besitz von Standard Uranium befindet, für eine Gesamtgegenleistung von 60.000 Stammaktien (die Gegenleistungsaktien) im Kapital des Unternehmens zu erwerben (die Transaktion). Der Abschluss der Transaktion (der Abschluss) erfolgt vorbehaltlich, ohne Beschränkung, des Erhalts aller nötigen Bewilligungen und Genehmigungen, einschließlich der Zulassung durch die Canadian Securities Exchange (die CSE), sowie der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Mustang Energy geht davon aus, dass die Transaktion in den kommenden Wochen abgeschlossen wird.

Über das Projekt Brown Lake

Das Projekt Brown Lake besteht aus einem Mineral-Claim mit einer Fläche von 312 Hektar und befindet sich in der Nähe des südöstlichen Rands des Athabasca-Beckens, 13 Kilometer nordwestlich der Mühleneinrichtungen Key Lake. Der ganzjährig befahrbare Highway zwischen Key Lake und Points North liegt 12 km südöstlich des Konzessionsgebiets, und die Ausfahrt Fox Lake vom Haupt-Highway ist innerhalb von zwei km von der östlichen Konzessionsgrenze gelegen. Auf dem Konzessionsgebiet wurde ein Bohrprogramm durchgeführt, das starke Ergebnisse geliefert hat. Weitere Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte der Pressemeldung von Standard Uranium vom 26. September 2024, die unter folgendem Link eingesehen werden kann: https://standarduranium.ca/news-releases/standard-uranium-announces-transaction-on-brownlake-uranium-project/.

Nick Luksha, CEO von Mustang Energy, erklärt: Wir sind begeistert, Mustang Energys Erwerb eines Anteils von 90 % am Konzessionsgebiet Brown Lake von Standard Uranium bekannt zu geben. Diese neue Ergänzung, welche an unser Konzessionsgebiet Ford Lake angrenzt und Teil des Southern Horseshoe bildet, erweitert unsere strategische Präsenz um zusätzliche 312 Hektar. Mit einem 2,4 Kilometern langen ungetesteten Verwerfungstrend mit geringer magnetischer Signatur, der nur vier Kilometer in südwestlicher Richtung von der Uranzone Shift Lake entfernt liegt, stärkt dieser Erwerb erneut unsere Position in einer Region, die großes Potenzial für die Uranexploration bietet. Wir freuen uns darauf, das Potenzial dieses neuen Projekts zu erschließen und unser Wachstum in dem Sektor voranzutreiben.

Der Abschluss dieser Transaktion mit Mustang Energy bietet den Aktionären von Standard Uranium eine erhöhte Exposition zu Transaktions- und Entdeckungsvorteilen, so Sean Hillacre, President & VP Exploration von Standard Uranium. Dies ist noch ein Beispiel dafür, wie unser technisches Team weiter Gebiete mit oberflächennahen Bohrzielen und günstiger Geologie für die Uranentdeckung identifiziert, und wir freuen uns darauf, zusätzlichen Wert zu schaffen, indem wir dieses Projekt mit dem Team von Mustang weiterentwickeln.

Die Transaktion

Zu den wesentlichen Eckdaten der Transaktion gehören:

- Bei Abschluss wird Standard Uranium eine Beteiligung von 10 % am Konzessionsgebiet beibehalten;

- Mustang Energy wird für die Finanzierung aller Ausgaben und Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung, Exploration und Erschließung des Konzessionsgebiets alleinig verantwortlich sein;

- Die Gegenleistungsaktien sind an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum gebunden (die gesetzliche Haltedauer); und

- Zusätzlich zu der gesetzlichen Haltedauer sind die Gegenleistungsaktien an eine freiwillige Haltedauer gebunden, wobei die Gegenleistungsaktien zu vier gleichen Teilen freigegeben werden. Die erste Freigabe erfolgt dabei umgehend nach Ende der gesetzlichen Haltedauer und jede folgende Freigabe erfolgt alle zwei Monate danach.

Vertrag mit IR-World

Mustang Energy hat ferner bekannt gegeben, dass es am 24. September 2024 einen Rahmenvertrag mit IR-World.com Finanzkommunikation GmbH (IR-World), einer nicht verbundenen Partei mit Sitz in Österreich, abgeschlossen hat. IR-World hat eingewilligt, über IRW-Press Pressemitteilungen zu übersetzen und in Deutschland zu verbreiten. IR-World wird für jeweils zehn (10) Pressemitteilungen, die im Auftrag von Mustang Energy veröffentlicht werden, ein Entgelt von 4.250 EUR erhalten. Das Übersetzungs- und Verbreitungspaket läuft fünf (5) Jahre nach Erwerbsdatum ab. Mustang Energy wird an IR-World keine Wertpapiere als Vergütung für die Dienstleistungen ausgeben. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt besitzen IR-World und seine Direktoren oder leitenden Angestellten nach Kenntnis von Mustang Energy keine Wertpapiere am Unternehmen und sind nicht mit dem Unternehmen verbunden. IR-World hat die Adresse Wickepointgasse 13, 4611 Buchkirchen, Österreich und kann unter office@ir-world.com oder 43-7242-211-9300 kontaktiert werden.

Mustang Energy Corp.

Mustang Energy ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen mit einem Schwerpunkt auf Uranmineralprojekte. Mustang Energy besitzt sämtliche Anteile (100 %) an einer Fläche von 40.198 Hektar im Athabasca-Becken und beabsichtigt, bei seinen Konzessionsgebieten im östlichen Athabasca-Becken von Saskatchewan (Kanada) und insbesondere dem Konzessionsgebiet Ford Lake die Exploration nach Uran durchzuführen. Das Konzessionsgebiet Ford Lake besteht aus drei Claims, die eine Fläche von 7.431 Hektar im produktiven östlichen Athabasca-Becken am Rand der Mudjatik Domain und der Wollaston Domain abdecken. Die Projekte Cigar Lake East und Roughrider South umfassen vier Claims und decken eine Fläche von insgesamt 3.443 Hektar in der Wollaston Domain ab. Die Cluff-Lake- und angegliederten Claims im Athabasca-Becken erstrecken sich über insgesamt 29.324 Hektar (8 Claims). Weitere Informationen finden Sie unter www.mustangenergy.ca und dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mustang Energy Corp.

Zu Händen: Nicholas Luksha, CEO und Direktor

Telefon: (604) 838-0184

Weder die CSE noch die Marktregulierungsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Gesetzgebung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glaubt, erwartet, antizipiert, beabsichtigt, schätzt, plant, kann, sollte, würde, wird, potenziell, geplant oder Variationen solcher Wörter und Phrasen und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die eintreten oder ergriffen oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen und beinhalten Aussagen zu Überzeugungen, Plänen, Erwartungen und Ausrichtungen in Bezug auf die Zukunft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den Zeitpunkt für den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen und Börsenzulassungen; die Fähigkeit von Mustang Energy und Standard Uranium, die Transaktion abzuschließen Transaktion abzuschließen; dass das Konzessionsgebiet Explorationspotenzial und die Möglichkeit zur Erschließung hochwertiger Uranressourcen bietet; dass das Unternehmen strategisch für Wachstum positioniert ist; dass Marketingkampagnen unter der Leitung von IR-World die Präsenz des Unternehmens in Deutschland ausbauen werden und dass das Unternehmen strategisch für ein beträchtliches Wachstum positioniert ist. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass solche Aussagen vernünftig sind und die Erwartungen zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren widerspiegeln, die das Management für vernünftig und relevant hält, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter unter anderem, dass es und Standard Uranium die erforderlichen Genehmigungen für die hier beschriebenen Transaktionen erhalten werden; dass die Marktgrundlagen die Rentabilität der Exploration von Mineralressourcen unterstützen werden; dass die von IR-World erstellten Marketingkampagnen wie geplant abgeschlossen werden; und dass die Marketingverträge mit IR-World die gewünschte Wirkung auf die Präsenz von Mustang in Deutschland haben werden. Auch andere Faktoren können sich negativ auf die zukünftigen Ergebnisse oder die Leistung des Unternehmens auswirken, darunter die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, die zukünftigen Mineralpreise, Veränderungen auf den Finanzmärkten und bei der Nachfrage nach Mineralien, Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien, die sich auf die Mineralexplorationsbranche auswirken sowie die Risiken und Unwägbarkeiten, die in den jährlichen und vierteljährlichen Managementdiskussionen und -analysen des Unternehmens sowie in anderen Unterlagen, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden im Rahmen des SEDAR+-Profils des Unternehmens einreicht, ausführlicher beschrieben werden. Anhaltender Arbeitskräftemangel, Inflationsdruck, sich ändernde Zinssätze, das globale Finanzklima und anhaltende internationale Konflikte sind einige weitere Faktoren, die die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen beeinflussen und die wirtschaftliche Unsicherheit erhöhen, was sich auf die operative Leistung, die Finanzlage und die Zukunftsaussichten des Unternehmens auswirken kann. Insgesamt bergen die potenziellen Auswirkungen dieses wirtschaftlichen Umfelds Risiken, die derzeit unbeschreiblich und unermesslich sind. Es kann nicht garantiert werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten wird oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen oder Ereignisse sind, und werden dementsprechend davor gewarnt, sich aufgrund der diesen Aussagen innewohnenden Unsicherheit unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76984

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76984&tr=1

