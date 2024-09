EQS-Adhoc: ARI Motors Industries SE: Veröffentlichung des Halbjahresergebnisses und Update zur Unternehmensentwicklung

EQS-Ad-hoc: ARI Motors Industries SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Hauptversammlung

ARI Motors Industries SE: Veröffentlichung des Halbjahresergebnisses und Update zur Unternehmensentwicklung



30.09.2024 / 19:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung des Halbjahresergebnisses und Update zur Unternehmensentwicklung

Borna, den 30. September 2024: Die ARI Motors Industries SE gibt hiermit die Halbjahresergebnisse der operativ tätigen Tochtergesellschaft ARI Motors GmbH, sowie ein Update zur Unternehmensentwicklung als auch den neuen Termin für die verschobene Hauptversammlung bekannt.

In den ersten sechs Monaten wurden Umsatzerlöse in Höhe von 3.139 TEUR erzielt (Vorjahr: 1.904 TEUR).

Das Ergebnis nach Steuer liegt bei 32 TEUR (Vorjahr: 113 TEUR).

Der aktuelle Auftragsbestand (Stand 27.09.2024) beinhaltet offene Zahlungen in Höhe von 4.290 TEUR (274 Bestellungen).

Die ursprünglich für den 30.08.2024 angesetzte, ordentliche Hauptversammlung wird am 12.12.2024 nachgeholt.

Weitere Wachstumsfinanzierung durch Gründer sichergestellt.

Der Wachstumskurs der ARI Motors GmbH setzte sich auch in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres fort. Mit Umsatzerlösen in Höhe von 3.139 TEUR konnte das Ergebnis des Vorjahreszeitraums um 65 Prozent übertroffen werden. Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht das Wachstum der vergangenen Jahre:

Halbjahr 2022 2023 2024 Umsatzerlöse 1.328 TEUR 1.904 TEUR 3.139 TEUR Wachstum 44% 65%

Thomas Kuwatsch, Geschäftsführender Direktor der ARI Motors Industries SE: „Das stetig wachsende Auftragsvolumen führt vor dem Hintergrund eines veränderten Kundenprofils zu einem weiteren Bedarf an Wachstumskapital. Unternehmen und Konzerne, die mehrere Fahrzeuge bestellen, finanzieren diese zumeist im Rahmen von Leasingverträgen und die Leasinggeber zahlen die bestellten Fahrzeuge im Schnitt mit einem Zahlungsziel von 60 Tagen nach Auslieferung. Wenngleich die Geschäftsführung von ARI Motors derzeit in mehreren Gesprächen mit potentiellen Fremdkapitalgebern steht, wird das benötigte Wachstumskapital in der Zwischenzeit durch die Gründer zur Verfügung gestellt. Vor diesem Hintergrund ist auch der jüngst getätigte Verkauf von Aktien der ARI Motors Industries SE durch die tuttisolo UG zu verstehen, die das durch den Verkauf erhaltene Kapital als Darlehen mit einer Verzinsung von 0,5 Prozent über Leitzins zur Verfügung stellt. Da die durch die Gründer gegebenen Darlehen nachrangig gestellt werden, wird die Eigenkapitalbilanz der ARI Motors GmbH im Jahresabschluss deutlich gestärkt. Dies bietet unserer Gesellschaft dann deutlich mehr finanziellen Spielraum im für das kommende Geschäftsjahr.“

Auf operativer Ebene konnten weitere Erfolge erzielt werden. So wurde beispielsweise eine Kooperation mit der 1996 gegründeten BEGECA Beratung Beschaffung Logistik gGmbH geschlossen, die als Dienstleister für kirchliche und soziale Einrichtungen als auch für Pflegedienste, Ärzte und medizinische Einrichtungen innerhalb Deutschlands Rahmenverträge mit Herstellern aus verschiedenen Produktbereichen schließt um günstige Konditionen beim Kauf von Produkten und Dienstleistungen zu erzielen. Somit bewirbt BEGECA den angeschlossenen Unternehmen sei Ende Juli Sonderkonditionen für den Erwerb von Elektrofahrzeugen von ARI Motors.

Ein weiterer Rahmenvertrag konnte mit dem Real Estate und Facility Manager APLEONA mit Sitz in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main geschlossen werden. Zirka 40.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind für APLEONA in mehr als 30 Ländern tätig. Das Unternehmen wird seine Mitarbeiter nunmehr auch Elektrofahrzeugen von ARI Motors nutzen lassen.

Eine weitere Kooperation wurde mit dem Reisemobilproduzenten PhoeniX Morelo geschlossen. Der Produzent von hochwertigen Wohnmobilen bietet nunmehr ARI Motors Fahrzeuge als Fahrzeug im Fahrzeug an. Hintergrund: Die Wohnmobile sind auf Grund ihrer Größe nicht für das Erkunden von innerstädtischen Bereichen geeignet. Somit haben viele Wohnmobile der gehobenen Klasse Platz für kleinere Stadtautos, die durch ihre Wendigkeit ideal für eine Fahrt durch kleine Gassen sind. Hier sind die kleinen Stromer von ARI Motors, die nur wenig Platz benötigen, eine optimale Optionen beispielsweise den nicht mehr produzierten Smart zu ersetzen.

Aber auch im Bereich der Förderprogramme und Forschungsprojekte gibt es positive Entwicklungen. So gibt es ein Forschungsprojekt zusammen mit dem Automobilzulieferer Hella, dass die Entwicklung von LED-Displays gerade für die Außenflächen der größeren Fahrzeugmodelle von ARI Motors beinhaltet. Dieses Projekt ist eine ideale Ergänzung zu dem bestehenden Forschungsprojekt INSIDE, bei dem individuell steuerbare Lösungen für die Sitz- und Innenraumheizung von Fahrzeugen entwickelt werden. Hier baut ARI Motors eigenes Know-how mit nachhaltigen Alleinstellungsmerkmalen auf.

Das Förderprogramm des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg bietet bis zu 7.000 EUR für elektrische Pflegedienstfahrzeuge. Das genehmigte Budget ermöglicht so die Förderung von bis zu 1.000 Fahrzeugen. Die Geschäftsführung von ARI Motors hat Maßnahmen ergriffen, um von diesem Förderprogramm zu profitieren.

Die aus gesundheitlichen Gründen abgesagte, ordentliche Hauptversammlung der ARI Motors Industries SE wird am 12.12.2024 mit den gleichen Tagesordnungspunkten nachgeholt. Eine entsprechende Einladung wird auf basierend auf den gesetzlichen Lade- und Anmeldefristen entsprechend im Bundesanzeiger und auf der Website des Unternehmens im Bereich Investor Relations Anfang November veröffentlicht werden.

Der Halbjahresbericht der ARI Motors GmbH steht im Investor Relations Bereich der Website der Gesellschaft zum Abruf bereit.

ARI Motors Industries SE Lausicker Str. 20 04552 Borna Deutschland ISIN: DE000A3D6Q45 WKN: A3D6Q4

