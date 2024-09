EQS-News: DWK Deutsche Wasserkraft AG: Gunnar Binder scheidet planmäßig aus dem Vorstand aus und bleibt weiterhin als Berater tätig

EQS-News: DWK Deutsche Wasserkraft AG / Schlagwort(e): Personalie

DWK Deutsche Wasserkraft AG: Gunnar Binder scheidet planmäßig aus dem Vorstand aus und bleibt weiterhin als Berater tätig



30.09.2024 / 15:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DWK Deutsche Wasserkraft AG: Gunnar Binder scheidet planmäßig aus dem Vorstand aus und bleibt weiterhin als Berater tätig

Hamburg, 30. September 2024 – Der Aufsichtsrat der DWK Deutsche Wasserkraft AG („DWK“, ISIN: DE000A2AAB74) teilt mit, dass Gunnar Binder planmäßig und im gegenseitigen Einvernehmen zum 30. September 2024 aus dem Vorstand der DWK ausscheidet. Der Vorstand besteht nunmehr aus Jan Erik Schulien und Henning Rath. Herr Binder wird die DWK weiterhin als Berater unterstützen und so dem Unternehmen seine umfassende Kapitalmarktkompetenz zur Verfügung stellen. Der 67-jährige war seit 2013 im Vorstand der CGift und hat in den vergangenen Monaten die Umfirmierung in „DWK Deutsche Wasserkraft AG“ sowie die damit einhergehende Neustrukturierung des Unternehmens maßgeblich vorangetrieben.

Delf Ness, Aufsichtsratsvorsitzender der DWK: „Wir danken Gunnar Binder sehr für sein langjähriges Engagement als Vorstand der Gesellschaft. Von besonderer Bedeutung war insbesondere seine Finanz- und Kapitalmarktexpertise, dank derer wir die Umfirmierung und Umstrukturierung der CGift in die DWK reibungslos vollziehen konnten. Wir freuen uns sehr, dass Gunnar Binder weiterhin beratend für die DWK tätig sein wird und seine Kompetenz für uns weiter zur Verfügung steht. “

Über DWK Deutsche Wasserkraft AG

Die DWK Deutsche Wasserkraft AG ist ein deutsch-norwegisches Energieunternehmen mit Fokus auf Wasserkraft. Es hat sich auf die Entwicklung, den Erwerb und den Betrieb von Small-Hydro-Laufwasserkraftwerken in Europa, vorwiegend in Norwegen, fokussiert. Mit Wasserkraft setzt die DWK auf eine Energiequelle, die sich durch eine einzigartige Kombination aus großer Umweltverträglichkeit und höchstem Wirkungsgrad und Energieausbeute über den gesamten Lebenszyklus auszeichnet. Die DWK ist der erste in Deutschland börsennotierte unabhängige Wasserkraft Stromerzeuger. Das Unternehmen verfügt über ein Management, das eine langjährige Expertise in der Wasserkraft-Branche aufweist. Die DWK strebt an, ein eigenes Portfolio an Small-Hydro-Wasserkraftwerken aufzubauen und kontinuierlich zu erweitern.

Pressekontakt und Investor Relations

edicto GmbH

Ralf Droz / Svenja Liebig

+49 69 90550 556

dwk@edicto.de

30.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: DWK Deutsche Wasserkraft AG Schopenstehl 22 20095 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 679 580-53 Fax: +49 40 679 580-52 E-Mail: info@dwkag.ag Internet: www.deutschewasserkraft.com ISIN: DE000A2AAB74, DE000A289VN8 WKN: A2AAB7, A289VN Börsen: Freiverkehr in Hamburg EQS News ID: 1998841

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1998841 30.09.2024 CET/CEST