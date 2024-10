Der Dax nimmt nach einem schwachen Wochenauftakt am Dienstag wieder Kurs auf sein Rekordhoch. Nach gut einer Stunde stieg der deutsche Leitindex um 0,37 Prozent auf 19.395 Punkte. Damit winkt ihm nach dem ungewohnt starken September auch ein freundlicher Auftakt in den Oktober. Seine bisherige Bestmarke hatte der Dax am Freitag mit knapp 19.492 Punkten aufgestellt.

Etwas Unterstützung kam von den Übersee-Börsen. In New York hatten es die wichtigsten Indizes in einem Schlussspurt noch ins Plus geschafft, und in Japan erholte sich der Nikkei 225 von seinen heftigen Vortagsverlusten. Auf Impulse von den zuletzt bärenstarken chinesischen Handelsplätzen muss der Dax vorerst aber verzichten: Wegen der Goldenen Woche wird dort die kommenden Tage nicht gehandelt.

Covestro-Kurs zieht an wegen Adnoc-Offerte - „Zielgerade"

Die Covestro-Aktie hat im frühen Handel wegen einer offiziellen Übernahmeofferte um 3,5 Prozent angezogen. Nach einer langen Anbahnung herrscht nun Gewissheit, dass das staatliche Ölunternehmen Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten den Aktionären des Kunststoffkonzerns 62 Euro je Aktie in bar bieten will. Dieser Preis stand schon länger im Raum.

Der Covestro-Kurs erreichte im Tageshoch mit 58,20 Euro das höchste Niveau seit November 2021. Angetrieben wurde der Kurs nicht nur von der Mitteilung, dass die Offerte nach der Hängepartie offiziell ist. Covestro teilte mit, dass die Offerte nach eingehender Prüfung vom Chemiekonzern unterstützt wird. Zudem sei eine Investitionsvereinbarung mit einer Laufzeit bis Ende 2028 unterzeichnet worden.

Laut einem Händler ist der Übernahmeprozess damit endlich "auf der Zielgerade". Das Gebot ist an eine Mindestannahmequote von 50 Prozent plus einer Aktie gebunden. Es unterliegt zudem den üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich noch möglicher regulatorischer Einwände.

Erste Spekulationen über einen Kauf waren vor mehr als einem Jahr aufgekommen. Die Schwelle von 62 Euro hatten die Aktien seither aber niemals erreicht, was eine gewisse Skepsis der Anleger ausdrückt. Während der Anbahnungsphase hatte der Kurs im August in der Spitze bei knapp 57 Euro gelegen. Das Rekordhoch aus dem Jahr 2018 liegt mit knapp 96 Euro weit höher.

Redaktion onvista/dpa-AFX