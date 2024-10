EQS-Adhoc: DWK Deutsche Wasserkraft: Einbringung der Antares Hydropower Norway AS gegen Sacheinlage sowie Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

EQS-Ad-hoc: DWK Deutsche Wasserkraft AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

DWK Deutsche Wasserkraft: Einbringung der Antares Hydropower Norway AS gegen Sacheinlage sowie Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital



01.10.2024 / 11:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

DWK Deutsche Wasserkraft: Einbringung der Antares Hydropower Norway AS gegen Sacheinlage sowie Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Hamburg, 1.Oktober 2024 – Die DWK Deutsche Wasserkraft AG („DWK“, ISIN: DE000A2AAB74) beabsichtigt, demnächst eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen um bis zu EUR 350.000,00 durch Ausgabe von bis zu 350.000 neuen Aktien aus dem genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur Übernahme der Antares Hydropower Norway AS zu beschließen („Sachkapitalerhöhung“). Zur Zeichnung zugelassen werden sollen die DWK-Vorstandsmitglieder Jan Erik Schulien und Henning Rath als sämtliche Gesellschafter der in Oslo ansässigen Antares Hydropower Norway AS („Zielgesellschaft“) gegen Einbringung sämtlicher Anteile an der Zielgesellschaft. Die Zielgesellschaft soll als Sacheinlage auf Basis einer zu erwartenden Bewertung im mittleren sechsstelligen Eurobereich in die Gesellschaft eingebracht werden. Nach Finalisierung des Bewertungsgutachtens sollen die konkreten Einzelheiten der Sachkapitalerhöhung festgelegt und beschlossen werden.

Des Weiteren haben Vorstand und Aufsichtsrat der DWK heute beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durch Ausgabe neuer Aktien aus dem genehmigten Kapital unter Gewährung von Bezugsrechten („Angebot”) durchzuführen. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu EUR 883.385,60. Es werden bis zu 552.116 neue Aktien zum Bezugspreis von EUR 1,60 je Aktie ausgegeben, jeweils mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00. Dies entspricht einem Abschlag von ca. 40 % auf den Schlusskurs der DWK-Aktien an der Börse Hamburg am letzten Handelstag vor der Beschlussfassung. Das Bezugsverhältnis beträgt 4:1, d.h. vier alte Aktien ermöglichen den Bezug einer neuen Aktie. Es wird die Möglichkeit zum Überbezug eingeräumt. Das Bezugsangebot soll in den nächsten Wochen veröffentlicht werden.

Die Erlöse aus der Barkapitalerhöhung sollen für den weiteren strukturellen Aufbau der Gesellschaft verwendet werden.

Der Vorstand

DWK Deutsche Wasserkraft AG

Schopenstehl 22

20095 Hamburg

Deutschland

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Erläuterungsteil

Die Antares Hydropower Norway AS („Antares“) ist ein Wasserkraft-Asset- und Investment Manager mit Wurzeln in Norwegen und Deutschland. Antares unterstützt Betreiber und Investoren beim Ankauf, dem laufenden Betrieb und Verkauf von Wasserkraftanlagen in Norwegen, Deutschland und Österreich. Antares verfügt über einen langjährigen und nachhaltigen Zugang zu den wichtigsten europäischen Wasserkraftstandorten sowie den relevanten Marktteilnehmern. Dabei fokussiert sich Antares auf kleinere Laufwasserkraftwerke in Skandinavien und der Alpenregion. Die Gesellschaft begleitet Investoren und betreut einzelne Assets, sowie Portfolios und Investment-Vehikel. Aktuell bestehen mehrere laufende Mandate bei institutionellen Anlegern und Family Offices. Das Team deckt die Kernbereiche, Corporate Finance, Betriebsführung und Engineering ab.

Über DWK Deutsche Wasserkraft AG

Die DWK Deutsche Wasserkraft AG ist ein deutsch-norwegisches Energieunternehmen mit Fokus auf Wasserkraft. Es hat sich auf die Entwicklung, den Erwerb und den Betrieb von Small-Hydro-Laufwasserkraftwerken in Europa, vorwiegend in Norwegen, fokussiert. Mit Wasserkraft setzt die DWK auf eine Energiequelle, die sich durch eine einzigartige Kombination aus großer Umweltverträglichkeit und höchstem Wirkungsgrad und Energieausbeute über den gesamten Lebenszyklus auszeichnet. Die DWK ist der erste in Deutschland börsennotierte unabhängige Wasserkraft Stromerzeuger. Das Unternehmen verfügt über ein Management, das eine langjährige Expertise in der Wasserkraft-Branche aufweist. Die DWK strebt an, ein eigenes Portfolio an Small-Hydro-Wasserkraftwerken aufzubauen und kontinuierlich zu erweitern.

Pressekontakt und Investor Relations

edicto GmbH

Ralf Droz / Svenja Liebig

+49 69 90550 556

DWK@edicto.de

01.10.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: DWK Deutsche Wasserkraft AG Schopenstehl 22 20095 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 679 580-53 Fax: +49 40 679 580-52 E-Mail: info@dwkag.ag Internet: www.deutschewasserkraft.com ISIN: DE000A2AAB74, DE000A289VN8 WKN: A2AAB7, A289VN Börsen: Freiverkehr in Hamburg EQS News ID: 1999673

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1999673 01.10.2024 CET/CEST