EQS-News: NEON EQUITY: International Impact Forum, IIF, am 9. Oktober 2024 mit attraktivem Programm und Top-Speakern

EQS-News: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): ESG/Sonstiges

NEON EQUITY: International Impact Forum, IIF, am 9. Oktober 2024 mit attraktivem Programm und Top-Speakern



02.10.2024 / 11:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NEON EQUITY: International Impact Forum, IIF, am 9. Oktober 2024 mit attraktivem Programm und Top-Speakern

International Impact Forum, IIF, wird in Frankfurt Premiere feiern

Hochkarätige Speaker wie Dr. Othmar Karas, Prof. Anabel Ternés, Dr. Anna Herrhausen und Dominic Thiem vor Ort, noch Tickets verfügbar

„IIF soll als feste jährliche Veranstaltung am Markt etabliert werden“, so Ole Nixdorff, CEO von NEON EQUITY

Frankfurt, 02. Oktober 2024 - Die NEON EQUITY AG (NEON EQUITY, ISIN: DE000A3DW408) veranstaltet am 9. Oktober 2024 erstmals das International Impact Forum, IIF, in Frankfurt am Main. NEON EQUITY hat ein attraktives Programm mit hochkarätigen Speakern und Gästen veröffentlicht. Mit Dr. Othmar Karas, ehemaliger erster Vizepräsident des EU-Parlaments, wird eine hochkarätige Persönlichkeit aus der internationalen Politik das Impact Forum eröffnen. Im Anschluss daran wird die renommierte Impact-Beraterin Prof. Dr. Anabel Ternés fundierte Einblicke in das Impact Investing geben. Ternés ist neben ihrer Tätigkeit als Zukunftsforscherin, Keynote-Speakerin und Autorin auch Mitglied im Club of Rome sowie im UN Ocean Decade, eine Initiative der Vereinten Nationen, die sich für die nachhaltige Entwicklung der Ozeane einsetzt. Als weitere bekannte Impact-Expertin wird u.a. Dr. Anna Herrhausen vor Ort sein. Herrhausen ist Vorstand bei PHINEO und beschäftigt sich seit mehr als 10 Jahren mit Nachhaltigkeitsthemen. Auch Tennisprofi Dominic Thiem wird auf dem International Impact Forum als Speaker auftreten. Thiem ist ehemalige Nummer drei der Weltrangliste im Tennis und gewann im Jahr 2020 die US Open. Neben seiner Tenniskarriere beschäftigt sich Thiem bereits seit vielen Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit.

Darüber hinaus wird in einer Paneldiskussion mit Dr. Othmar Karas das hochaktuelle Thema „Profit vs. Impact – wie gelingt es zusammen?“ diskutiert. Auch Unternehmensvertreter von Impact-Unternehmen werden als Speaker vor Ort sein, darunter Christian Keck, CEO des Health-Solutions-Unternehmen EasyMotion Tec, und Tom Maus, Geschäftsführer vom nachhaltigen Hausgartenunternehmen amimus.

Das vollständige Programm findet sich hier: https://internationalimpactforum.com/#agenda

Einige Tickets sind noch unter folgendem Link verfügbar: https://www.eventbrite.com/e/international-impact-forum-2024-by-neon-equity-tickets-998339800217?aff=ebdsoporgprofile

Ole Nixdorff, CEO von NEON EQUITY: „Als erster börsennotierter Impact Investor in Deutschland möchten wir mit dem IIF eine Plattform für die Branche schaffen, die Austausch, neue Ideen und Impulse ermöglicht und damit einen Beitrag zur weiteren Entwicklung des Impact Investing leistet. Wir freuen uns, dass wir hochkarätige Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft, der Finanzbranche und natürlich aus Unternehmen für das erste IIF gewinnen konnten. Nach dem erfolgreichen Auftakt am 9. Oktober planen wir das IIF in Serie gehen zu lassen und an wechselnden Orten zu veranstalten. Damit wollen wir das IIF als feste jährliche Veranstaltung am Markt etablieren.“

Über NEON EQUITY

Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende Impact-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.

Investor Relations und Media Relations

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

neon@edicto.de

02.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: NEON EQUITY AG Mörfelder Landstraße 277 60598 Frankfurt Deutschland E-Mail: info@neon-equity.com ISIN: DE000A3DW408, DE000A383C76 WKN: A3DW40 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München EQS News ID: 2000685

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2000685 02.10.2024 CET/CEST