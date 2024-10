Insider - Deutschland stimmt gegen Zölle auf E-Autos aus China

Brüssel (Reuters) - Deutschland hat nach Angaben aus diplomatischen Kreisen bei der EU-Abstimmung gegen Strafzölle auf E-Autos aus China gestimmt.

Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag von mit dem Vorgang vertrauten Personen. Bundesfinanzminister Christian Lindner schrieb nach der Abstimmung in Brüssel auf der Plattform X: "Die @EU_Commission von Ursula von der Leyen sollte trotz des Votums für mögliche Strafzölle gegen China keinen Handelskrieg auslösen." Eine Verhandlungslösung werde gebraucht. "Ich setze auch auf @_FriedrichMerz, seiner Parteifreundin zu erläutern, was hier auf dem Spiel steht", ergänzte der FDP-Chef im Hinblick darauf, dass Merz wie von der Leyen der CDU angehören.

Zuvor hatte die EU-Kommission mitgeteilt, die erforderliche Unterstützung der Mitgliedstaaten zu haben, um die geplanten Strafzölle auf E-Autos aus China zu verhängen. In dem vorliegenden Vorschlag sind zusätzliche Einfuhrzölle auf in China hergestellte Elektro-Autos von bis zu 35 Prozent vorgesehen. Zugleich betonte die EU-Kommission aber, die Gespräche mit der chinesischen Regierung über den Sachverhalt fortsetzen zu wollen.

