DAX® - 19.000 Punkte – ein wichtiges „risk level“

Wie zuvor bereits der September und der August startete auch Oktober mit einer roten Wochenkerze. Nach dem neuen Allzeithoch bei 19.492 Punkten kommt diese Entwicklung nicht gänzlich überraschend. Charttechnisch schlägt sich das aktuelle Durchatmen in einem sog. Innenstab nieder. D. h. die jüngste Hoch-Tief-Spanne verblieb innerhalb des Pendants der Vorperiode. Die Auflösung dieser „inside week“ könnte den zukünftigen Weg bis zum Jahresultimo weisen. Letzteres gilt vor allem auf der Unterseite, denn die untere Begrenzung harmoniert bestens mit den horizontalen Unterstützungen bei rund 19.000 Punkten. Diesen Rückzugsbereich hatten wir zuletzt im Tagesbereich mehrfach angeführt, aber auch auf Wochenbasis ist dessen Bedeutung erkennbar. Hier pendelten die deutschen Standardwerte seit dem Frühjahr zwischen 17.600 und 18.900 Punkten seitwärts. Unter Risikogesichtspunkten gilt es also einen Rückfall in die alte Tradingrange unbedingt zu verhindern. Solange dagegen die „bullishe“ Auflösung dieses Konsolidierungsmusters Bestand hat, „rechtfertig“ diese Formation Kursnotierungen jenseits der Marke von 20.000 Punkten.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.