Nagel - Schwache Konjunktur in zweiter Jahreshälfte spricht für Rezession

Berlin (Reuters) - Bundesbankchef Joachim Nagel blickt pessimistisch auf die Konjunkturaussichten im zu Ende gehenden Jahr.

Statt mit Wachstum sei eher mit einer Rezession zu rechnen, sagte er am Dienstag in Berlin. Das zweite Halbjahr scheine konjunkturell deutlich schwächer auszufallen, als noch vor einem halben Jahr gedacht. 2025 müsse konjunkturell besser werden: "Wir dürfen uns nicht mit Wachstumsraten zufriedengeben, die wir im nächsten Jahr sehen von möglicherweise um die ein Prozent." Dies sei definitiv zu wenig. Das Wachstumspaket der Bundesregierung könne ein Anfang sein. Doch werde es am Ende nicht ausreichen, um das anstoßen zu können, was an Nettoinvestitionen nötig sei.

Es gelte, Akzente zu setzen, damit der Wirtschaftsstandort deutlich gestärkt werde. "Wir müssen bei den Themen wieder in die Gänge kommen, es bedarf harter politischer Entscheidungen."

Das Wirtschaftsministerium hat bestätigt, dass die Bundesregierung die Konjunkturprognose für 2024 am Mittwoch nach unten korrigieren wird. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte berichtet, dass das Ministerium davon ausgehe, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um 0,2 Prozent schrumpfen und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nicht wie bisher erwartet um 0,3 Prozent zulegen werde. 2023 war das BIP um 0,3 Prozent gesunken.

