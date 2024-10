EQS-News: NEON EQUITY: Erfolgreicher Auftakt für IIF International Impact Forum / Nächstes IIF im Jahr 2025 und internationaler Roll-out

EQS-News: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): Sonstiges

NEON EQUITY: Erfolgreicher Auftakt für IIF International Impact Forum / Nächstes IIF im Jahr 2025 und internationaler Roll-out



11.10.2024 / 17:26 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NEON EQUITY: Erfolgreicher Auftakt für IIF International Impact Forum / Nächstes IIF im Jahr 2025 und internationaler Roll-out

Mehr als 250 Gäste und hochkarätige Speaker aus der Branche, Politik, Wissenschaft sowie Unternehmensvertreter

Key Notes, Diskussionen und Networking zum Impact Investing

Impact Investing kombiniert wirtschaftliche Rendite und messbare, positive Effekte für Umwelt und Gesellschaft

Frankfurt, 11. Oktober 2024 - Das erste IIF International Impact Forum in Frankfurt ist erfolgreich zu Ende gegangen. Mehr als 250 Gäste und hochkarätige Speaker aus der Branche, Politik, Wissenschaft sowie zahlreiche Unternehmensvertreter tauschten sich über aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und Projekte im Bereich Impact Investing aus und hoben damit ein neues Forum für den Anlagestil aus der Taufe, bei dem wirtschaftliche Renditen und messbar positive Effekte für Umwelt und Gesellschaft kombiniert werden sollen.

Ole Nixdorff, CEO des Ausrichters NEON EQUITY AG, zieht ein positives Fazit: „Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz, die das IIF erfahren hat und blicken zurück auf eine Veranstaltung voller neuer Impulse, Diskussionen und Austausch zu Herausforderungen und Perspektiven im Impact Investing. Das IIF war tatsächlich ein Treffpunkt der Impact Investing Community vor allem aus dem deutschsprachigen Raum. Das positive Feedback ist für uns Ansporn, das International Impact Forum in den kommenden Jahren noch breiter und internationaler aufzusetzen.“

Als Impact-Experten waren beim aktuellen IIF 2024 mit an Bord u.a. Prof. Othmar Karas, ehemaliger erster Vizepräsident des EU-Parlaments, Anna Herrhausen, Vorständin bei PHINEO, Prof. Anabel Ternés, Impact-Expertin, sowie der Tennis-Profi Dominic Thiem. Auch innovative Unternehmen mit starkem Impact-Fokus präsentierten auf der NEON EQUITY-Veranstaltung, so z.B. der Health Solutions Konzern EasyMotion Tec, das Parkhaustechnologie-Unternehmen EcoMotion oder das Indoor-Gardening Unternehmen greeny+.

Die Teilnehmer des IIF waren sich einig, dass der Anlagestil vor dem Hintergrund globaler Herausforderungen in den Bereichen Umwelt und Gesellschaft einen zunehmenden Stellenwert haben muss. Besonders vor dem Hintergrund des Klimawandels seien wirtschaftliche sinnvolle und rentable Investitionen dringend notwendig, um bei der globalen Erwärmung schnell und wirkungsvoll gegenzusteuern. Immer wieder wurde betont, dass es weiterer Anstrengungen bedarf, um auch die Messbarkeit der positiven Effekte aus dem Impact Investing weiter zu verbessern und damit eine optimale Allokatikon von Ressourcen zu gewährleisten. Gleichzeitig sei eine enge Verzahnung von Wirtschaft, Investoren und Politik notwendig.

Fest steht, dass das IIF 2025 in Frankfurt am Main eine Fortsetzung erfahren wird. Zudem arbeitet NEON EQUITY als Initiator und Veranstalter an einer Internationalisierung des Forums und plant IIFs an weiteren Standorten in Europa und darüber hinaus.

Ole Nixdorff, CEO von NEON EQUITY: „Impact Investing ist zu wichtig und zu global, als dass wir das IIF nur auf Deutschland beschränken wollen, wir freuen uns auf die Neuauflage in Frankfurt im kommenden Jahr, wollen aber auch internationaler werden.“ Fotos und Videomaterial der zurückliegenden Veranstaltung werden demnächst auf der Website des IIF unter https://internationalimpactforum.com zu sehen sein.

Über NEON EQUITY

Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende Impact-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.

Investor Relations und Media Relations

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

neon@edicto.de

11.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: NEON EQUITY AG Mörfelder Landstraße 277 60598 Frankfurt Deutschland E-Mail: info@neon-equity.com ISIN: DE000A3DW408, DE000A383C76 WKN: A3DW40 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München EQS News ID: 2007235

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2007235 11.10.2024 CET/CEST