Original-Research: elumeo SE (von Montega AG): Halten

^ Original-Research: elumeo SE - von Montega AG 14.10.2024 / 11:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu elumeo SE Unternehmen: elumeo SE ISIN: DE000A11Q059 Anlass der Studie: Initiation of Coverage Empfehlung: Halten seit: 14.10.2024 Kursziel: 2,15 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt Shine bright like a diamond Die elumeo SE hat sich auf die Herstellung und den Direktvertrieb von Edelsteinschmuck spezialisiert. Elumeo vertreibt seine hochwertigen Schmuckstücke hauptsächlich über den Direktvertriebsweg, vorwiegend über Teleshopping und E-Commerce-Kanäle . Das Unternehmen konzentriert sich hierbei auf Schmuckstücke mit Edelsteinen wie Diamanten, Rubinen, Saphiren und Smaragden, die es vor allem aus Asien bezieht. Elumeo betreibt neben dem eigenen TV-Shopping-Kanal Juwelo-TV auch Online-Plattformen, um seine Produkte einem breiten Publikum in Europa zugänglich zu machen. Einer der Hauptvorteile der elumeo SE ist die vollständige Kontrolle über die gesamte Wertschöpfungskette. Die Warenbeschaffung erfolgt in enger Kooperation über lokale Partner in Bangkok und Jaipur. Dabei werden die Produkte aufgrund der Vorgaben des Einkaufsmanagements in Berlin von den jeweiligen Partnern hergestellt. Elumeo konzentriert sich dabei auf preislich attraktive Schmuckstücke aus echten Edelsteinen, die durch den Direktvertrieb über den TV-Sender Juwelo-TV und Online-Plattformen kostengünstig an Endkunden verkauft werden. Durch die vertikale Integration vom Einkauf über die Herstellung bis hin zum Endkundenvertrieb bietet elumeo einen zusätzlichen Kostenvorteil. Dies ermöglicht außerdem eine direkte und persönliche Kundenansprache und schafft eine hohe Kundenbindung. Elumeo bietet Schmuck aus allen Preissegmenten an, um ein breites Publikum anzusprechen, das sich hochwertigen Schmuck zu erschwinglichen Preisen wünscht. Die Kombination aus echten Edelsteinen, Handarbeit und attraktiven Preisen hat dazu beigetragen, dass das Unternehmen eine loyale Kundschaft aufbauen konnte. Angesichts des herausfordernden konjunkturellen Umfeldes, das im deutschen Heimatmarkt bis zuletzt von einer starken Kaufzurückhaltung geprägt war, entwickelten sich die Unternehmensergebnisse in den vergangenen Jahren unvorteilhaft und waren von rückläufigen Margen und negativen Jahresüberschüssen überschattet: Mit der Einführung von KI-basierten Simultanübersetzungen der im Berliner Studio produzierten Sendeinhalte eröffnen sich für den TV-Shopping-Sender Juwelo-TV nun jedoch neue Wachstumschancen, insbesondere in internationalen Märkten. Durch Echtzeit-Übersetzungen kann der Sender Sprachbarrieren überwinden und potenziell ein globales Publikum erreichen. Dies ermöglicht den Eintritt in neue Märkte ohne die Notwendigkeit, separate lokale Kanäle aufzubauen, was die Reichweite erheblich steigert und Umsatzpotenzial erhöht. Vor dem Hintergrund der geplanten Auslandsexpansion nach Spanien, Frankreich und Italien dürften die Erlöse in den kommenden Jahren spürbar zulegen. Der in Q2/2024 erfolgte Markteintritt in Spanien lief gut an und erzielte elumeo zufolge bereits nach zwei Monaten einen positiven Deckungsbeitrag. Der Markteintritt in Frankreich erfolgte im September 2024. Im Zusammenspiel mit einem kürzlich initiierten Effizienzprogramm, das neben einer Personalkostenreduktion auch Effizienzsteigerungen in der Logistik vorsieht, sollte es elumeo gelingen, die Verluste in 2025 spürbar zu reduzieren und in 2026ff in die Gewinnzone vorzudringen und nachhaltig profitabel zu wachsen. Fazit: Trotz einer Vielzahl von Wettbewerbsvorteilen und einer guten Nischenpositionierung war elumeo operativ zuletzt wenig erfolgreich. Konjunktureller Rückenwind im Jahresverlauf von 2025 und die KI-basierte Auslandsexpansion bieten u.E. aber die Basis für deutlich verbesserte Perspektiven ab 2025ff. Wir nehmen die Aktie mit einer Haltenempfehlung und einem Kursziel von 2,15 EUR in die Coverage auf. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31043.pdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2007919 14.10.2024 CET/CEST °