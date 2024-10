Dax-Widerstand: 19.700 20.000 Dax-Unterstützung 19.492 19.300

Dax-Rückblick:

Der Dax setzte am gestrigen Vormittag nach dem positiven Handelsstart noch einmal in den Bereich um 19.400 Punkte zurück und kletterte dann nach Eröffnung der US-Börsen am Nachmittag zum ersten Mal überhaupt über die Marke von 19.500 Punkten. Damit bestätigte der deutsche Leitindex die positive(n) Einschätzung(en) aus der vergangenen Woche.

Heute Vormittag setzt sich diese Rallybewegung nahtlos weiter fort. Der Index markiert abermals ein neues Allzeithoch im Bereich um 19.600 Punkte, bevor eine Kursberuhigung einsetzt.

Dax-Ausblick:

Mit dem heutigen Aufwärtsgap zum Handelsstart wurde die jüngste Kaufwelle seit dem Tief vom vergangenen Dienstag bei 18.911 Punkten potenziell abgeschlossen.

Entsprechend ist das Chance/Risiko-Profil für neue Longpositionen auf aktuellem Niveau erst einmal komplett unattraktiv - auch wenn einige Marktbeobachter bereits von der 20.000er-Marke sprechen.

Erste Verkaufssignale entstünden bei einem Tagesschlusskurs unterhalb von 19.490 Punkten. Bis dahin ist die Seitenlinie eine sehr gute Option im Vorfeld des Zins-Entscheids der Europäischen Zentralbank (EZB) am kommenden Donnerstag.