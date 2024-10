Rational – Großküchenhersteller zeigt noch keine Schwäche

Die Aktie von Rational nimmt Kurs auf das Allzeithoch. Der Ausbruch über das Augusthoch war bisher aber noch nicht nachhaltig. Die Bullen bleiben beim Großküchenhersteller zunächst jedoch dran. Katalysator der jüngsten Aufwärtswelle waren Rekordzahlen für das erste Halbjahr.

Nach eigenen Angaben werden täglich rund 170 Millionen Essen in Küchen von Rational zubereitet. Rund jede zweite Groß- und Profiküche kocht, brät oder dämpft die Speisen in einer Küche von Rational. Im ersten Halbjahr 2024 generierten die Landsberger einen Umsatz von 581,2 Millionen Euro. Dabei erzielte der Konzern eine EBIT-Marge von 25,6 Prozent. Das Management sieht sich damit auf Kurs, die Jahresprognosen für 2024 zu erreichen. Während das Geschäft in den ersten sechs Monaten des Jahres in Europa in weiten Teilen stagnierte, verbuchten die Landsberger vor allem in Asien und Lateinamerika ein deutliches Wachstum. „Aufgrund leicht rückläufiger Rohstoff- und Komponentenkosten könnte der Rohertrag für 2024 höher ausfallen als erwartet,“ erklärte Finanzvorstand Jörg Walter bei der Vorlage der Halbjahreszahlen.

Finale Zahlen zum abgelaufenen Quartal werden in der ersten Novemberwoche veröffentlicht. Nach Angaben von Refinitiv ist ein Großteil der Analysten zwar mittelfristig zuversichtlich für den MDAX®-Wert gestimmt. Allerdings ist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 45,9 (Quelle: Refinitiv) ambitioniert bewertet. Einige Experten rechnen zudem damit, dass vor allem das Geschäft in Asien und den USA in den kommenden Monaten schwächeln könnte. Schwache Zahlen oder eine Konsolidierung des Gesamtmarkts könnten die Aktie unter Druck setzen.

Chart: Rational

Widerstandsmarken: 923,20/958,60/994,05/1.037,85 EUR

Unterstützungsmarken: 808,85/830,45/852,30/885,00 EUR

Die Aktie von Rational bildet seit Oktober 2023 einen Aufwärtstrendkanal. In der jüngsten Aufwärtswelle stieg die Aktie auf EUR 923,20 und pendelt seither in einer engen Range zwischen der 61,8%-Retracementlinie bei EUR 852,30 und EUR 923,20. Aktuell klopft die Aktie in die obere Begrenzung der Bandbreite. Gelingt der Ausbruch über EUR 923,20 eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis EUR 994,05 (138,2%-Retracementlinie) und im weiteren Verlauf bis EUR 1.037,85.

Rational in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 04.08.2023–15.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Rational in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 16.10.2013– 15.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Turbo Open End Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Tradingmöglichkeiten

