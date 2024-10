OTS: eM Client / eM Client erwirbt Postbox Inc. und vergrößert damit seine ...

eM Client erwirbt Postbox Inc. und vergrößert damit seine Benutzerbasis (FOTO) Prag (ots) - eM Client, ein führender Anbieter von E-Mail-Software, gab heute die Übernahme von Postbox Inc. bekannt, einem etablierten E-Mail-Anbieter mit Sitz in den Vereinigten Staaten. Durch diese Übernahme wird es eM Client ermöglicht, seine innovativen Lösungen einem noch größeren globalen Publikum zugänglich zu machen und seine Position, als eines der vielseitigsten E-Mail-Plattformen auf dem Markt, zu stärken. Zusammenfassung : - Wer : eM Client hat Postbox Inc. übernommen. - Was : Die Übernahme vergrößert die Reichweite von eM Client auf eine breitere Nutzerbasis. - Wann : 22. Oktober 2024. - Wo : eM Client hat seinen Sitz in Prag und bedient Kunden weltweit. - Warum : Die Übernahme stärkt die Führungsposition von eM Client in der E-Mail-Branche und bringt seine leistungsstarken Tools zu noch mehr Nutzern. eM Client erweist sich als die beste Wahl für Nutzer im Bereich der Kommunikationssoftware, da es nicht nur E-Mails, sondern auch Kalender, Kontakte, Aufgaben und Notizen in einer nahtlosen Plattform integriert. Seine neueste Version bietet fortschrittliche Funktionen wie generative KI zur Nachrichtenkomposition und -Bearbeitung, integrierten Chat, Gruppenkommunikationstools wie MS Teams und Slack sowie leistungsstarke Kalenderfunktionen. Im Rahmen seines Engagements für Innovation entwickelt eM Client seine Plattform kontinuierlich weiter, um den Anforderungen modernen Nutzern gerecht zu werden. "Wir freuen uns, die Postbox-Nutzer bei eM Client begrüßen zu dürfen," sagte Michal Burger, CEO von eM Client. "Ich bin davon überzeugt, dass sie den Übergang genießen werden, da beide Anwendungen den Schwerpunkt auf Innovation, Produktivität und Benutzerfreundlichkeit legen. Wir freuen uns darauf, ihnen unser vollständiges Angebot an Tools zur Optimierung des E-Mail- und Kommunikationsmanagements zur Verfügung zu stellen." eM Client bietet sowohl Einmalkauf- als auch abonnementbasierte Lizenzmodelle an und ist somit eine ideale Lösung für Einzelpersonen und Unternehmen. Mit über 2,5 Millionen Nutzern und mehr als 100.000 Unternehmen weltweit ist eM Client für seine Zuverlässigkeit, innovativen Funktionen und professionellen Support bekannt. Über eM Client Das 2006 gegründete Unternehmen eM Client ( http://www.emclient.com ) ist ein weltweit führender Anbieter von E-Mail-Software. Er bietet eine einheitliche Plattform zur Verwaltung von E-Mails, Kalendern, Kontakten, Aufgaben und Notizen. Millionen von Nutzern schätzen die Benutzerfreundlichkeit und die leistungsstarken Funktionen, darunter die Integration von KI und die Unterstützung verschiedener Kommunikationstools. eM Client ist bestrebt, eine umfassende Lösung für moderne Kommunikationsanforderungen bereitzustellen. Über Postbox Inc. Postbox Inc. ( http://www.postbox-inc.com ) wurde 2008 gegründet und ist bekannt für seine Dienstleistungen, die produktivitätsorientierte Fachleute und Power-User anziehen, die Effizienz im E-Mail-Management benötigen. Mit einer breiten Nutzerbasis hat Postbox sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen bedient, die auf optimierte Arbeitsabläufe und hohe Produktivität in der täglichen Kommunikation angewiesen sind. Pressekontakt: eM Client mailto:info@emclient.com Emma Ethell mailto:ee@schwartzpr.de +49 (0) 89 211 871 39 Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/121477/5893214 OTS: eM Client