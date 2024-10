DAX® - “swing low” macht Mut

Die zwischenzeitlichen Kursgewinne konnte der DAX® gestern nicht ganz über die Ziellinie retten. Dennoch steht ein höheres Tief als am Vortag zu Buche, was das vorangegangene Tief bei 19.330 Punkten zu einem sog. „swing low“ macht. Dieses Marktphänomen kennzeichnet oftmals kurzfristige Marktwendepunkte. Letzteres gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass hier inzwischen auch die 200-Stunden-Linie (akt. bei 19.301 Punkten) als zusätzliche Unterstützung verläuft. In der Konsequenz steigen die Chancen, dass die Verschnaufpause seit dem bisherigen Allzeithoch aus der Vorwoche (19.675 Punkte) ausgelaufen ist. Das angesprochene Rekordlevel stellt in Verbindung mit dem oberen Bollinger Band (akt. bei 19.688 Punkten) das nächste Anlaufziel dar. Unter strategischen Gesichtspunkten können Anlegerinnen und Anleger dagegen den Rückzugsbereich aus den diversen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 18.900 Punkten sowie dem Durchschnitt der letzten 50 Tage (akt. bei 18.929 Punkten) als Stop Loss-Level zur Gewinnsicherung bestehender Engagements heranziehen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.