Silber - Auch relativ einiges zu bieten!

Der Monatschart des Silberpreises dokumentiert nochmals die Bedeutung des Signalgebers bei 30 USD. Nicht nur während der letzten Monate hatte sich das Edelmetall immer wieder mit diesem Level auseinandergesetzt, sondern bereits in den Jahren 2020 und 2021 spielte die Barriere eine große Rolle. Mit dem Sprung über die beschriebene Hürde liegt ein „doppeltes Untertassen-Szenario“ vor (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 1. und 24. Oktober). So bildet die Kursentwicklung der letzten vier Jahre eine kleine Untertassenformation, welche gleichzeitig in eine größere „Untertasse“ seit Anfang 2013 eingebettet ist. Während die kleinere Formation ein Kursziel von 42 USD bereithält, lässt das größere Pendant langfristig sogar auf einen Anstieg bis rund 48 USD hoffen. Die zuletzt genannte Marke harmoniert gut mit dem Mehrdekadenhoch aus dem Jahr 2011 bei 49,51 USD. Interessant ist derzeit zudem der relative Betrachtungswinkel: Gemessen am Gold-/Silber-Ratio ist das „Gold des kleinen Mannes“ im Vergleich zum großen Bruder immer noch günstig bewertet und stellt derzeit das wichtige 80er-Niveau zur Disposition. Da diese Level über die letzten 35 Jahre immer wieder von hoher Relevanz war, dürfte dessen Bruch eine weitere Silber-Outperformance nach sich ziehen.

Silber (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.