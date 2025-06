Silber - Saisonal günstige Phase

Die multiplen Ausbrüche des Silberpreises in den verschiedenen Zeitebenen hatten wir zuletzt immer wieder diskutiert. Lohn der Mühen ist ein neues Mehrjahreshoch bei 37,31 USD, ehe das Edelmetall jüngst eine kleine Verschnaufpause eingelegt hat. Die Ausbruchsmarken bei rund 35 USD definieren in Zukunft einen ersten Rückzugsbereich. Auf dieser Basis könnte das beschriebene Luftholen bereits wieder enden, denn der Silberpreis steht an der Schwelle zu einer saisonal sehr günstigen Phase. So kann das Edelmetall seit Beginn des Jahrtausends von Ende Juni bis Anfang September im historischen Mittel um 6 % zulegen und stellt damit in den sonst üblicherweise eher herausfordernden heißen Sommermonaten möglicherweise einen echten Stabilitätsanker dar. Der „Faktor Saisonalität“ passt derzeit also bestens zu den strategischen Kurstreibern in den hohen Zeitebenen – Stichwort: „doppelte Untertasse“. Die kleinere wird durch die Kursentwicklung seit 2020 definiert. Die größere ist sogar gleichbedeutend mit der riesigen Bodenbildung der letzten 12 Jahre. Während die kleinere Untertassenformation ein Kursziel von 42 USD bereithält, lässt das längerfristige Pendant sogar auf 48 USD, und damit auf einen Anstieg in Richtung des Hochs von 2011 bei 49,51 USD, hoffen.

Silber (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: LSEG, tradesignal²

