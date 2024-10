DAX®-Kursindex - Bestätigtes Allzeithoch

Regelmäßig analysieren wir an dieser Stelle den DAX®-Kursindex – also das Chartbild der deutschen Standardwerte ohne Berücksichtigung der Dividenden. Im Idealfall sollten sich Performance- und Kursindex bestätigen, was in Sachen Allzeithoch aktuell definitiv der Fall ist. So ist auch die Kursvariante mit 7.558 Punkten zuletzt in „uncharted territory“ vorgestoßen. Mit dem Oktobertief bei 7.265 Punkten hat das Aktienbarometer zudem die alten Ausbruchsmarken bei 7.300 Punkten erfolgreich zurückgetestet. Zuvor hatte sich der DAX®-Kursindex seit dem Frühjahr immer wieder mit diesem Schlüssellevel auseinandergesetzt. Auf diesem Wege haben wir also schon einmal ein kurzfristiges Stop Loss-Level. Unter strategischen Aspekten können Anlegerinnen und Anleger bestehenden Engagements indes mit einer Absicherung auf Basis des alten Allzeithoch aus dem Jahr 2021 (6.883 Punkte) etwas mehr Luft zum Atmen lassen. Interpretiert man die Kursentwicklung seit Beginn des Jahres als erneute Schiebezone, dann rechtfertigt dieses Konsolidierungsmuster perspektivisch sogar Notierungen jenseits der 8.000er-Marke.

DAX®-Kursindex (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®-Kursindex

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

