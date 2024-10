APA ots news: Gewinnfreibetrag §10 EstG-berechtigt: "IFA AG 6,5% Nachhaltigkeitsanleihe 2024-2029" zur Zeichnung geöffnet

Wien (APA-ots) - - Investieren ab 10.000 Euro, 6,5% p.a. Fix-Zinssatz, Laufzeit bis 28.2.2029 - Berechtigt bei Zeichnung bis einschließlich 13. Dezember 2024 zur Berücksichtigung des Gewinnfreibetrags nach §10 EstG und zur Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellung §14 EstG, abhängig von persönlichen Verhältnissen und zukünftigen Änderungen - Zertifiziert mit dem österreichischen Umweltzeichen (UZ 49) für Nachhaltige Finanzprodukte - Eine Investition in Schuldverschreibungen ist mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden IFA AG bietet Investor:innen ein neues, mittelfristiges Investment: Die "IFA AG 6,5% Nachhaltigkeitsanleihe 2024-2029" (ISIN AT0000A3F3C6) ist ab sofort zur Zeichnung geöffnet. Die mit dem österreichischen Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte (UZ 49) zertifizierte Anleihe dient der Schaffung von umweltfreundlichen Immobilien und leistbarem Wohnraum in Österreich. Der "Sustainable Bond" mit 10 Mio. Euro Anleihevolumen hat eine Aufstockungsoption auf 15 Mio. Euro und ist exklusiv über www.ifainvest.at erhältlich. Die Anleihe bietet Investor:innen eine attraktive 6,5% p.a. Fix- Verzinsung mit Laufzeit bis 28.02.2029 und ist bereits ab 10.000 Euro zeichenbar. Zinszahlungen erfolgen halbjährlich im Nachhinein, die Rückzahlung zu 100% am Laufzeitende; zudem fällt kein Agio an. Abhängig von den persönlichen Verhältnissen der Anleger:innen und vorbehaltlich künftiger Änderungen berechtigt die Anleihe bei Zeichnung bis einschließlich 13. Dezember 2024 zur Berücksichtigung des Gewinnfreibetrags §10 EstG, wodurch die Rendite zusätzlich steuerlich optimiert werden kann. Als weiterer Vorteil kann die Anleihe zur Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellungen §14 EStG herangezogen werden.* Eine Investition in Schuldverschreibungen ist dennoch mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. "Mit der IFA AG 6,5% Nachhaltigkeitsanleihe 2024-2029 knüpfen wir an vergangene Erfolge an. Die Nachhaltigkeitsanleihe 2023 wurde aufgrund hoher Nachfrage innerhalb von drei Monaten aufgestockt und Ende August mit einem platzierten Volumen von rund 15 Mio. Euro geschlossen. Zudem bewies IFA mit der termingerechten Rückführung eines Anleihevolumens von insgesamt 30,54 Mio. Euro seit Herbst 2023 Verlässlichkeit und Stabilität", so IFA Vorstand Gunther Hingsammer, und ergänzt: "Die mittelfristige Anleihe mit fixer Verzinsung und regelmäßigen Zinszahlungen stellt eine optimale Portfoliobeimischung dar. Zusätzlich profitieren Anleger:innen bei dieser Anleihe von KESt -endbesteuerten Erträgen und möglichen steuerlichen Begünstigungen." Zwtl.: Nachhaltig investieren Die "IFA AG 6,5% Nachhaltigkeitsanleihe 2024-2029" ist mit dem österreichischen Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte (UZ 49) zertifiziert. Jedes Investment trägt zur Schaffung von umweltfreundlichen Immobilien sowie gefördertem und leistbarem Wohnraum in Österreich bei. Grundlage der IFA Nachhaltigkeitsstrategie sind die österreichischen und europäischen Klimaziele sowie die Sustainable Development Goals (SDG) der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. IFA ist zudem Mitglied des UN Global Compact, der weltweit größten Nachhaltigkeitsinitiative. Mehr Informationen unter www.ifainvest.at bzw. www.ifa.at Über IFA IFA AG ist mit rund 500 realisierten Projekten österreichischer Marktführer für Immobilieninvestments. Für mehr als 7.900 Investor:innen verwaltet IFA rund 4,1 Milliarden Euro - und das schon seit 1978. Die Investitionsmöglichkeiten reichen von geförderten Bauherrenmodellen über exklusive Prime Investments bis zu Anleihen. IFA AG ist Teil der SORAVIA Gruppe, einem der führenden Immobilienkonzerne in Österreich und Deutschland. www.ifa.at Wichtige Hinweise: *Für weitere Informationen zu Gewinnfreibetrag und Pensionsrückstellung sowie ob tatsächlich ein Anspruch besteht, kontaktieren Sie bitte Ihre Steuerberatung. Für die Geltendmachung von Gewinnfreibetrag und Pensionsrückstellung sind Anleihegläubiger:innen selbst verantwortlich und übernimmt die Emittentin dafür keine Gewähr. Diese Information dient ausschließlich Werbe- und Informationszwecken. Diese Information ist unverbindlich und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Anlageempfehlung dar und ersetzt keine Anlageberatung. Der Kauf oder die Zeichnung der IFA AG Nachhaltigkeitsanleihe erfolgt ausschließlich auf Grundlage des von der FMA am 25.10.2024 gebilligten Prospekts, welches bei IFA Institut für Anlageberatung Aktiengesellschaft, Grillparzerstr. 18-20, 4020 Linz erhältlich und unter https://www.ifainvest.at/upload/images/projekte/53/Anleiheprospekt.p- df veröffentlicht wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Teilschuldverschreibungen zu verstehen. Trotz Zertifizierung (UZ 49) gibt die Emittentin keine Zusicherung dafür ab, dass die Verwendung oder Zuteilung der Erlöse aus der Anleihe für nachhaltige Zwecke ganz oder teilweise die Erwartungen oder Anforderungen gegenwärtiger oder zukünftiger Anleihegläubiger:innen hinsichtlich (zukünftiger) Anlagekriterien oder -richtlinien oder -wünschen betreffend nachhaltige Anleihen erfüllt. Weitere Informationen zu den Risiken, wie dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals und den Risiken im Zusammenhang mit Teilschuldverschreibungen, bei denen eine bestimmte Verwendung der Erlöse vorgesehen ist (z.B. "grüne" oder "nachhaltige" Anleihen), finden Sie unter Punkt B (Risikofaktoren) des Prospekts. Es wird empfohlen, das Prospekt zu lesen, bevor eine Anlageentscheidung für den Erwerb der Wertpapiere getroffen wird, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung vollends zu verstehen. Das Prospekt enthält detaillierte Informationen zu den rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Einzelheiten. Die persönlichen Merkmale der Investor:in (wie Erfahrung und Kenntnisse, Anlageziel, finanzielle Verhältnisse, Verlusttragfähigkeit, Risikotoleranz) sind bei der Auswahl der Anlagestrategie bzw. des Finanzinstruments stets zu berücksichtigen. Soweit die IFA Invest GmbH Anträge in Bezug auf Finanzinstrumente annimmt und übermittelt, wird sie als vertraglich gebundener Vermittler und somit als Erfüllungsgehilfe auf Rechnung und unter Haftung der Omicron Investment Management GmbH, Opernring 1/E520, 1010 Wien tätig. Vertragspartner des Kunden bezüglich der Wertpapierdienstleistung wird in diesem Fall ausschließlich die Omicron Investment Management GmbH. Stand Oktober 2024 Hinweis zu den genannten Zahlen der IFA AG: Die Angaben, Analysen und Prognosen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige Wertentwicklung getroffen. 