BT kappt Umsatzziel - Gewinnprognose bekräftigt

Frankfurt (Reuters) - Wegen einer schleppenden Nachfrage hat BT seine Wachstumsziele heruntergeschraubt.

Der britische Telekom-Konzern warnte am Donnerstag vor einem Umsatzrückgang im Gesamtjahr um ein bis zwei Prozent. Bislang hatte er kaum veränderte Erlöse in Aussicht gestellt. An den Prognosen für den Gewinn und den Barmittelzufluss hielt das Unternehmen allerdings fest. BT-Aktien fielen an der Londoner Börse dennoch um bis zu 4,5 Prozent auf ein Zweieinhalb-Monats-Tief von 135,75 Pence.

Eine geringere Nachfrage von Firmenkunden und der öffentlichen Hand drückte den Umsatz im abgelaufenen Quartal weiteren Angaben zufolge um drei Prozent auf umgerechnet 6,1 Milliarden Euro. Analysten hatten auf 6,2 Milliarden Euro gehofft. Das operative Ergebnis traf dagegen mit 2,5 Milliarden Euro die Markterwartungen.

Im Frühjahr hatte Firmenchefin Allison Kirkby BT einen Sanierungskurs verordnet. In dessen Rahmen will sich der Konzern auf das Geschäft in seinem Heimatmarkt konzentrieren. Dort muss sich BT einer wachsenden Konkurrenz erwehren. So will der langjährige Partner Sky seine Breitband-Internetdienste künftig auch über das Glasfasernetz von CityFibre anbieten. Außerdem planen Vodafone und Three UK den Zusammenschluss ihrer Großbritannien-Aktivitäten, um dem Marktführer BT Paroli zu bieten.

