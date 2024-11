EQS-News: hGears AG Konzern: Lagerabbau und Automobilkrise resultieren in Umsatz- und Ertragsrückgang – Struktur- und Sparmaßnahmen zeigen Wirkung.

EQS-News: hGears AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

hGears AG Konzern: Lagerabbau und Automobilkrise resultieren in Umsatz- und Ertragsrückgang – Struktur- und Sparmaßnahmen zeigen Wirkung.



HIGHLIGHTS IN DEN ERSTEN 9 MONATEN 2024

Konzernumsatz mit EUR 72,6 Mio. um 13,6 % niedriger als im Vorjahr

Umsatz bei e-Tools rückläufig, aber weitere Stabilisierung im sequenziellen Quartalsvergleich; e-Bike und [e]-Mobility mit Umsatzrückgängen

Bereinigter Bruttogewinn wegen mangelndem Volumen und resultierenden Ineffizienzen bei EUR 33,7 Mio., Marge auf Halbjahresniveau bei 46,5 %

Das bereinigte EBITDA erreichte EUR 0,4 Mio., bereinigte EBITDA-Marge 0,6 %

Stabile Bilanz und solide Finanzierung, liquide Mittel EUR 19,2 Mio.

Schramberg, den 7. November 2024 – Die hGears AG erwirtschaftete in den ersten neun Monaten 2024 einen Konzernumsatz von EUR 72,6 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von EUR 0,4 Mio. Der Umsatz von e-Tools entwickelte sich im Quartalsvergleich positiv, war aber in den 9 Monaten auch rückläufig. Währenddessen war die Umsatzentwicklung bei [e]-Mobility und vor allem bei e-Bike sowohl auf quartals- wie auch auf Jahresbasis schwächer.

hGears sieht sich mit einem schwachen Geschäftsumfeld konfrontiert, das weiterhin von wirtschaftlichen Unwägbarkeiten und einer sich daraus ergebenden schlechten Konsumentenstimmung geprägt ist. Die Umsatzentwicklung des Geschäftsbereichs e‑Toolswar im Jahresvergleich in den ersten neun Monaten 2024 auf EUR 24,0 Mio. um 8.8 % rückläufig, verzeichnete jedoch im dritten Quartal 2024 den dritten sequenziellen Anstieg in Folge. Die Krise in der Automobilindustrie hat sich im Bereich [e]-Mobility mit einem Umsatzrückgang von 9,4 % auf EUR 33,8 Mio. niedergeschlagen. Damit zeigt sich der Geschäftsbereich aufgrund des Fokus auf Premium- und Luxusfahrzeuge erneut vergleichsweise resilient. Der Bereich e-Bike verzeichnete im Jahresvergleich einen Umsatzrückgang von 28,0 % auf EUR 14,3 Mio., da der Lagerabbau in allen Vertriebskanälen der Fahrradbranche nach wie vor deutlich langsamer als erwartet voranschreitet.

Der bereinigte Bruttogewinn belief sich in den neun Monaten 2024 auf EUR 33,7 Mio., was einer bereinigten Bruttomarge von 46,5% entspricht und damit nur leicht unter dem Niveau des Halbjahres 2024 liegt. Hintergrund sind Ineffizienzen im Zusammenhang mit Start-Stop Kosten und ein ungünstiger Produktmix. Der daraus resultierende Rückgang des bereinigten Bruttogewinns um EUR 9,0 Mio. gegenüber dem Vorjahreszeitraum konnte dank Kostenoptimierungen und fortlaufender Sparprogramme zu großen Teilen kompensiert werden, sodass der Rückgang im bereinigten EBITDA nur EUR 3,6 Mio. betrug. Somit erzielte das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA von EUR 0,4 Mio., woraus sich eine bereinigte EBITDA-Marge von 0,6% ergibt. Die Bilanz von hGears ist solide mit einer Eigenkapitalquote von 52,5%, liquiden Mitteln von EUR 19,2 Mio. und einer Nettoverschuldung von EUR 7,7 Mio.

Sven Arend, CEO von hGears:

„Entgegen unserer Erwartungen hat sich die wirtschaftliche Entwicklung auf Gruppenebene im dritten Quartal nicht stabilisiert, was sich in einem weiteren Rückgang von Umsatz und Ertrag im Berichtszeitraum widerspiegelt. Aufgrund der wirtschaftlichen und politischen Lage erwarten wir vor allem im Geschäftsbereich [e]‑Mobility kurzfristig keinen positiven Umschwung in der Nachfrage. Währenddessen hält der Lagerabbau im Bereich e-Bike weiter an. Wir begegnen den gegenwärtigen Herausforderungen mit personellen Anpassungen sowie verschärften Sparmaßnahmen. Gleichzeitig bleiben wir aber – auch dank einer soliden Bilanz – gut gerüstet, um von einem Wiedererstarken der Endmärkte zu profitieren, sobald sich die wichtigen Megatrends nachhaltige Mobilität und Elektrifizierung erholen.“

ÜBERSICHT 9M 2024 ZAHLEN

Konzernzahlen (in EUR Mio.) 9M 2024 9M 2023 ∆ Umsatz 72,6 84,1 -13,6 % Bereinigter Bruttogewinn 33,7 42,7 - 21,0 % Bereinigte Bruttomarge 46,5 % 50,8 % - 430 bps Bereinigtes EBITDA 0,4 4,0 - 89,4 % Bereinigte EBITDA-Marge 0,6 % 4,8 % - 420 bps Umsatz nach Geschäftsbereichen (in EUR Mio.) 9M 2024 9M 2023 ∆ e-Bike 14,3 19,9 - 28,0 % [e]-Mobility 33,8 37,3 - 9,4 % e-Tools 24,0 26,3 - 8,8 %

Bitte beachten: Die Zahlen können gerundet sein.

AUSBLICK

Angesichts der Unsicherheiten und Herausforderungen auf den globalen Märkten, begleitet von anhaltend hohen Lagerbeständen und Verschiebungen in den Nachfragetrends erwartet der Vorstand von hGears in seinem Ausblick für das Geschäftsjahr 2024:

Konzernumsatz von EUR 90 - 95 Mio.

Bereinigtes EBITDA von minus EUR 1 – plus EUR 1 Mio.

Negativer freier Cashflow von EUR 2 - 5 Mio.

Zudem überprüft der Vorstand von hGears aufgrund der wirtschaftlichen und politischen Unwägbarkeiten seine Mittelfristziele.

Kontakt

hGears AG

Christian Weiz

Brambach 38

78713 Schramberg

T: +49 (7422) 566 222

E: christian.weiz@hgears.com

Über hGears

hGears ist ein globaler Hersteller von funktionskritischen Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten mit Schwerpunkt auf Produkten für e-Mobilität. Der strategische Fokus des Unternehmens liegt auf dem Geschäftsbereich e-Mobility. Die Produkte umfassen Zahnräder, Wellen und andere funktionskritische Komponenten, die in elektrischen Antriebssystemen für e-Bikes sowie in Elektro- und Hybridfahrzeugen (EHV) eingesetzt werden. Im Bereich e-Bikes ist die hGears AG europäischer Marktführer bei der Lieferung von Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten. Damit ist das Unternehmen gut aufgestellt, um von den wachsenden Endmärkten für e-Bikes und EHVs zu profitieren. hGears hat drei verschiedene Geschäftsbereiche, für die es Hochpräzisionskomponenten entwickelt und fertigt: e-Bike, [e]-Mobility (d. h. für Premium- und Luxusautos, EHVs und Powersports-Fahrzeuge) und e-Tools.

hGears vereint über 65 Jahre Erfahrung in hochentwickelter zerspanender Stahlverarbeitung und modernster Sintermetallproduktion. Damit ist es eines der wenigen Unternehmen weltweit, das seinen Kunden beide Verfahren anbieten kann. In seiner Rolle als Co-Entwickler arbeitet hGears mit seinen Kunden in der Komponentenentwicklung zusammen, um technologisch optimale Lösungen zu finden, die den jeweiligen Kundenspezifikationen entsprechen. hGears' Blue-Chip-Kundenstamm umfasst eine Reihe von großen Zulieferern (Tier 1) sowie Erstausrüstern (OEMs). Das Unternehmen profitiert von langjährigen, stabilen und nachhaltigen Beziehungen zu seinen Kunden, wobei viele Schlüsselkunden bereits seit über 15 Jahren beliefert werden.

hGears hat seinen Hauptsitz in Schramberg (Deutschland) und agiert weltweit mit Produktionsstätten in Schramberg (Deutschland), Padua (Italien) und Suzhou (China). Besuchen Sie hGears im Internet unter: www.hgears.com

