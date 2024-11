EQS-News: MHP Hotel AG: Koenigshof startet mit starken ersten Monaten

EQS-News: MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Sonstiges

MHP Hotel AG: Koenigshof startet mit starken ersten Monaten



07.11.2024 / 07:55 CET/CEST

Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich überzeugt seit seiner Eröffnung Mitte Juni mit starker Auslastung und hohen Zimmerpreisen

Große Nachfrage durch Fußball-EM, Adele-Konzerte und andere Großveranstaltungen

Betreiber MHP sieht Lage, Qualität und Internationalität als langfristige Erfolgsfaktoren

München, 07.November 2024 – Der Koenigshof Munich, Teil der Luxusmarke „The Luxury Collection“ von Marriott, verzeichnet seit der Eröffnung am 14. Juni 2024 einen erfolgreichen Start. Das berichtet die MHP Hotel AG, die das Hotel als Franchisenehmer von Marriott betreibt und im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert ist (ISIN: DE000A3E5C24).

Prominent am Münchner Karlspatz (Stachus) gelegen, verzeichnet das Luxushotel seit seiner Eröffnung zu Beginn der Fußball-Europameisterschaft in München eine durchgehend positive operative Entwicklung. Dabei profitierte das Hotel in den ersten Monaten von einer hohen Nachfrage und mehreren bedeutenden Großveranstaltungen in der bayerischen Landeshauptstadt.

Nach der Eröffnung wurde der Hotelbetrieb schrittweise aufgenommen. Mit Beginn der Konzertreihe der britischen Sängerin Adele im August 2024 stehen den Gästen alle 106 Zimmer, darunter 49 Suiten, zur Verfügung.

Starke Auslastung, durchschnittlicher Zimmerpreis über 500 Euro

In den Monaten Juli, August und September 2024 erzielte der Koenigshof einen durchschnittlichen Zimmerpreis von bereits über 500 Euro pro Nacht. Seit August liegt die Auslastung stabil über 60 Prozent, an vielen Tagen ist das Hotel ausgebucht. Auch das exklusive lateinamerikanische Restaurant „Greta Oto“ mit Dachterrasse und Panoramablick ist bei Hotelgästen und Münchnern beliebt.

Gäste bewerten sowohl das Hotel als auch seine gastronomischen Angebote bei allen relevanten Buchungsportalen und Befragungen positiv. Die mediale Berichterstattung zum Konzept des Koenigshofs fällt erfreulich aus und betont die hohe Qualität des neu errichteten Hauses, das mit seiner markanten Architektur die Achse zwischen Hauptbahnhof und Marienplatz prägt.

Veranstaltungen als Treiber des Erfolgs

Wichtige Ereignisse haben maßgeblich zur hohen Auslastung des Koenigshofs beigetragen und seine Marktpräsenz gestärkt. Dazu zählten die Fußball-Europameisterschaft, die zehn Adele-Konzerte, weitere internationale Großkonzerte im Olympiastadion, das Oktoberfest und die Immobilienmesse Expo Real.

Michael Wagner, Vorstand (COO) MHP Hotel AG: „Die Markteinführung verlief insgesamt reibungslos und platziert das Hotel schon jetzt unter den Top-Adressen in München.“

Der Vergleich mit dem Wettbewerb zeige, dass der Koenigshof bereits kurz nach seiner Eröffnung eine starke Position in der Spitzenhotellerie der Isarmetropole beanspruche.

Wagner ergänzt: „Das starke Ergebnis des Koenigshofs wirkt sich positiv auf das Gesamtportfolio von MHP aus. Wir sind zuversichtlich, dass der Beitrag des Hotels auch zukünftig von Bedeutung sein wird. Unsere Strategie, gezielt auf das Luxus- und Premiumsegment zu setzen, erweist sich besonders aufgrund der hervorragenden Nachfrage und der soliden operativen Kennzahlen als absolut richtig.“

Geplante Veranstaltungen im Jahr 2025, darunter hochkarätige Konferenzen und Messen in München, werden voraussichtlich auch im nächsten Jahr zu einer stabilen Auslastung beitragen. Darüber hinaus wird die Einbindung in die renommierte „The Luxury Collection“ von Marriott die internationale Bekanntheit des Koenigshofs auch in Zukunft stärken.

Über MHP

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium-Segments, die sich im Besitz von namhaften Investoren befinden, und ist Franchisenehmer großer Hotelgruppen wie Marriott International und Hilton. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitern. Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt, das Basel Marriott Hotel und der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich zum Portfolio. Die Eröffnung des Conrad Hamburg ist im Jahr 2025 geplant, die Eröffnung des Autograph Collection Hotels im Stuttgarter Schlossgartenquartier für 2028. Ende 2021 startete das MOOONS Vienna als erstes Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert.

Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Für die Sicherung höchster Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristiger Profitabilität bilden Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen das Fundament.

www.mhphotels.com

Über Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich

Der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich, befindet sich im Herzen der Münchner Innenstadt, direkt am bekannten Karlsplatz (Stachus) mit seinem historischen Flair und der exzellenten Verkehrsanbindung. An städtebaulich prominenter Stelle entstand nach dem Abriss des alten Hotels Königshof bis 2023 der markante neungeschossige Hotelneubau des spanisch-deutschen Architekturbüros Nieto Sobejanomit seiner Natursteinfassade. Im Juni 2024 eröffnet, wird das neue Luxushotel Koenigshof Munich von der MHP Hotel AG als Franchisenehmer der exklusiven Marke „The Luxury Collection“ von Marriott betrieben. Zu den Highlights des Koenigshofs zählen die Dachterrasse mit Panoramablick bis zu den Alpen. Die 250 Quadratmeter große Präsidentensuite mit Private-Spa ist die größte Hotelsuite der Stadt. Das lateinamerikanische Restaurant „GRETA OTO“ bietet seinen Gästen neben authentischen kulinarischen Delikatessen eine spektakuläre Aussicht über München.

